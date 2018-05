El Getafe se queda a once metros de Europa

Siete de 11. Casi dos de cada tres. Un 63,6. Lo miremos como lo miremos, fallar esa cantidad de penaltis tiene que lastrar la temporada de cualquier equipo, y eso le ha pasado al Getafe C.F. También es cierto que cualquier cuenta que hagamos a posteriori entra dentro del fútbol ficción, pues nadie sabe cómo se podrían haber desarrollado los partidos si los azulones hubieran anotado los lanzamientos, así que atenderemos a la operación más sencilla: sumar al resultado final real, un gol para el Getafe por cada penalti errado. Con esas cuentas de la lechera los azulones llegarían a los 61 puntos (tres victorias habría sumado y dos empates, en total 9 puntos más) y estarían clasificados matemáticamente para la UEFA Europa League.

Si bien la temporada empezó perfecta, con tres goles desde los once metros para Jorge Molina ante Real Sociedad, Deportivo Alavés y Athletic Club, en ese último partido de la jornada vigésima, el alcoyano fallaba su segunda pena máxima dando comienzo a la maldición. Desde entonces, 8 penaltis lanzados y solo uno convertido (por Portillo ante el Real Madrid C.F.) con tres fallos de Molina y uno de Portillo, Ángel, Antunes y Fayçal. El ‘19’ azulón vive una temporada atípica: no suele fallar desde los once metros y, en Liga 1,2,3, el pasado año anotó seis de seis.

El de Bordalás es el equipo con más penaltis pitados en lo que llevamos de Liga Santander (10 tuvo el Real Madrid C.F.) y, por hacernos a la idea de los penaltis que suelen fallar los equipos, el que más ha errado este añado ha marrado dos (frente a los siete del Getafe).

Encima los del Coliseum son uno de los equipos a los que menos penas máximas pitan (tres este año, solo al Barça le han pitado menos, 2).

Oliveira se perderá el inicio de temporada

El defensa uruguayo Mathías Olivera fue operado con éxito este lunes de una "inestabilidad con una rotura del labrum en el hombro derecho" y estará tres meses de baja, según informó la Clínica CEMTRO.

El jugador del conjunto madrileño se lesionó durante el choque que disputó su equipo ante la S.D. Eibar el 21 de marzo y finalmente ha tenido que pasar por el quirófano para iniciar la recuperación de su lesión.

El internacional urugayo en categorías inferiores se recuperará cuando los de Bordalás estén afrontando la recta final de la pretemporada por lo que tendrá que terner una planificación particular para poder coger el mismo ritmo que sus compañeros y ponerse a su nivel cuanto antes para luchar por el lateral izquierdo de la defensa azulona.