Sentencia contra Llorente por no responder a la oposición

Se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se considera que el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, vulneró y lesionó el derecho fundamental que tenía el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, de acceder a información municipal. En este caso una pregunta sobre la rehabilitación del polígono industrial San José de Valderas que tardó ocho meses en ser respondida.

Según Delgado, hasta en cinco ocasiones requirieron la información, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. El gobierno alegaba problemas informáticos y hasta mayo no envió la documentación, pero el edil de la oposición considera que un ayuntamiento como el de Leganés no puede estar ocho meses con un problema que impida facilitar la información. A pesar de que en primera instancia la justicia no dio la razón al concejal de ULEG, ahora el TSJM ha aceptado el recurso presentado y condena en costas al Ayuntamiento.

Delgado insiste en que no es la única denuncia de este tipo y prevé que habrá más condenas por negar la información a la oposición, por lo que van a impulsar un pleno extraordinario para pedir la dimisión del alcalde por obstaculizar el trabajo de la oposición. Desde el equipo de gobierno leganense no han querido manifestarse sobre este asunto que está en manos de los servicios jurídicos municipales.