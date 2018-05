Nazaret Calzado un año más en el Clínicas Rincón

El Rincón Fertilidad Málaga ha alcanzado un acuerdo con la jugadora Nazaret Calzado, para que continúe en el equipo malagueño la próxima temporada.

Nazaret, que sigue con su recuperación de la lesión de ligamentos producida en un encuentro con la UMA en el Campeonato Andaluz Universitario, espera poder estar junto a sus compañeras en la pretemporada comenzando a hacer los primeros ejercicios.

La jugadora manchega, tras incorporarse al equipo malagueño el pasado verano, estaba cuajando una gran temporada antes de caer lesionada, aportando 40 goles y un gran trabajo defensivo, consolidándose en el extremo con el paso de las jornadas.

Nazaret Calzado se muestra “muy contenta por mi renovación, el club tiene un proyecto muy ambicioso y eso a toda jugadora le gusta ser partícipe. Independientemente de agradecer que sigan confiando en mí a pesar de mi lesión, este año me he quedado con ganas de poder aportar mucho más al club y espero que el año que viene pueda hacerlo. Vamos a tener un equipo muy competitivo y yo, cuando me recupere, espero aportar mi granito de arena y conseguir cada vez más objetivos, estar más arriba, y demostrar que este equipo no tiene techo”.

Por su parte, el técnico Diego Carrasco destaca que “nunca una lesión llega en buen momento, pero en el caso de Nazaret fue una lástima, porque la veíamos ya muy asentada, después de el necesario tiempo de adaptación estaba dando el nivel que esperábamos de ella cuando abordamos su fichaje el verano pasado. Hay que tener paciencia con su lesión, nos dicen que puede en la pretemporada trabajar con el grupo a un nivel menor, pero vamos a tomar todas las precauciones para que tenga una recuperación satisfactoria y pueda volver a jugar a tope cuando se encuentre preparada, pero da gusto ver cómo trabaja desde el día uno para recuperarse”.