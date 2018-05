La piscina municipal de Campanillas cumple cinco años abandonada. El Ayuntamiento de Málaga decretó su cierre en junio de 2013. Desde entonces se ha convertido en un foco de suciedad e insectos evidenciando el nulo interés de los responsables municipales por recuperar esta infraestructura para los vecinos del distrito.

Lo vuelven a denunciar, por enésima vez, los propios afectados que residen en Campanillas. "Suciedad, basura acumulada, ratas que campan a sus anchas, foco de insectos como los mosquitos" es lo que soportan los vecinos que lamentan el actual estado de la piscina. Los escombros, pintadas y malas hierbas llegaron a los pocos meses del cierre de la instalación que carece incluso de vallas de seguridad que impidan el acceso de cualquier persona lo que supone un riesgo para quien entre en alguna parte del recinto, tal como reflejan las imágenes captadas esta misma semana.

Así se encuentra el acceso a la piscina de Campanillas / Cadena SER

Un informe encargado por el propio Ayuntamiento de Málaga a la empresa Cemoso recomendó el derribo de la piscina por su estado de deterioro. La decisión aún no esta tomada, lo que si parece bastante más claro es que la instalación no se recuperará para su uso como baño ya que supondría un elevado coste económico que el consistorio no esta dispuesto a asumir, y mucho menos un socio privado que pudiera hacerse con la gestión de estas instalaciones.

Los vecinos reiteran, a las puertas del verano, que se reabra la piscina -en buenas condiciones y limpia- para usarla para el baño. Una petición más que improbable. La oposición muncipal -PSOE, Málaga Para la Gente IU y Málaga Ahora- ha pedido en numerosas ocasiones al equipo de gobierno del PP una solucion definitiva e inmediata para evitar peligros, daños o un mayor foco de insalubridad en la zona.