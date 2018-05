Angulo: “Lo dejo porque es el momento”

María del Mar Angulo ha presentado esta mañana su dimisión como Presidenta del PP de Soria, aunque en ningún momento ha utilizado esta palabra. “Dejo la presidencia, no es una sorpresa porque vengo valorándolo desde hace tiempo”, ha explicado. Ha aclarado que la decisión se debe a que “es el momento porque voy a cumplir una década como Presidenta y ha llegado el momento”. Angulo ha explicado que ha sido una decisión consensuada con la dirección regional y la nacional.

Los conflictos en el seno del PP de Soria han sido constantes en los últimos años por las discrepancias de parte de la militancia con Angulo. Sin embargo niega que sea una estrategia electoral de cara a los comicios locales de 2019, aunque el PP ha perdido la alcaldía de la capital soriana, los principales ayuntamientos de la provincia y la Diputación que siempre había sigo gobernada por los populares. “Esa es nuestra responsabilidad y a veces hay luces y sombras. Qué duda cabe que esas elecciones municipales es la espina, por supuesto”, ha reconocido.

Ha estado arropada por el Secretario Regional del PP, Francisco Vázquez, quien ha anunciado que mañana se celebrará Junta Directiva de Soria para elegir a la persona que sustituya a Angulo. No ha dado detalles de la identidad, aunque se rumorea que pueda ser la Subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio.

Vázquez ha sido muy contundente con los críticos que presentaron su dimisión el pasado verano. “El PP no les va a readmitir, ni se plantea lo que quieran los que se han ido”. En relación a la posibilidad del reingreso de José Antonio de Miguel, quien se dio de baja por discrepancias con Angulo, el Secretario Regional ha sido tajante al asegurar que “no me interesa lo que diga José Antonio de Miguel”.

Los diputados no adscritos y el propio José Antonio de Miguel que han pedido la cabeza de María del Mar Angulo al frente de la presidencia públicamente consideran que “la decisión llega tarde”. Se abre por lo tanto un nuevo escenario en la política provincial, en la que el PP podría verse afectado con la reorganización de la PPSO en las próximas elecciones. Aún así, De MIguel aclara que “la PPSO sigue adelante” y que habrá que consultar a las bases esta nueva coyuntura.