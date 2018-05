A pesar de todo… seguimos ahí

Hace una semana, en esta misma columna de opinión, les decía que no pasaba nada, que la derrota ante el Valladolid era un mero traspiés (incluso para mí asumible a priori) y que el Numancia estaría seguro en play-off... Y siete días después, si bien ha pasado algo, ha llegado la segunda derrota consecutiva, inesperada, sorprendente y dolorosa en Lorca, sigo pensando lo mismo. Sigo creyendo que el Numancia estará en play-off, pero sólo si es fiel a sí mismo, matizo, no como en el Artés Carrasco, donde estuvo bastante irreconocible. Y es que la cuestión no sólo fue caer en casa de un ya descendido a Segunda B, sino que, como ya hemos dicho alguna otra vez, lo preocupantes es ver cómo se perdió. Con más corazón que cabeza se intentó la remontada, tras ir por detrás en el marcador (algo incluso habitual lejos de Soria), pero el equipo se mostró cegado, precipitado, sin claridad de ideas e incapaz de hacer daño a un rival, sobre el papel, inferior, pero que demostró que en esta categoría hay que esperarse cualquier cosa.

El escenario ha cambiado, poco, afortunadamente, para el equipo soriano, ya que la jornada ha sido benévola en lo que a resultados de la mayoría rivales se refiere y, si bien el Numancia ha caído a la sexta plaza, sigue dependiendo de sí mismo a falta de tres partidos. Desde el Cádiz (cuarto con 63 puntos) al Oviedo (noveno con 59) son seis equipos en una horquilla de sólo cuatro puntos. Las cuentas de los ‘expertos’ cifran estar en play-off en los 67 puntos, ergo a los de Arrasate les faltarían dos triunfos, completando además esa predicción de “ganando seis de los últimos diez partidos estamos en promoción”.

Y todo pasa por ganar este domingo ante Osasuna (octavo con un punto menos que el Numancia), para muchos no ya un partido, sino ‘El Partido’. Lo es. Es un duelo clave en la aspiración rojilla. Ganar significa alcanzar los 64 puntos, mantener, por lo menos, la sexta plaza, dejar a un rival directo a 4 puntos y ganándole el golaveraje particular. Pero sobre todo, vista la última jornada, recuperar las sensaciones que hace dos semanas, tras el duelo ante el Oviedo, nos hacían soñar con los ojos abiertos. Podemos seguir soñando y en ese sueño hay que ver el estadio de Los Pajaritos si no lleno, casi lleno, este domingo, con el rojo tiñendo las gradas y llevando al equipo en volandas. No es una final, es ‘El Partido’ y este partido se juega con 12.