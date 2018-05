Torra oferirà la restitució als exconsellers i visitarà aviat els presos

El president electe de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que avui perfilarà el Govern amb el líder de JxCat, Carles Puigdemont, en què "té molt a dir" i en què oferirà als exconsellers cessats la seva restitució, a l'hora que visitarà els polítics presos si pot ser aquesta mateixa setmana.

Així ho ha explicat Torra en una entrevista a Catalunya Ràdio, poc abans de viatjar a Berlín per mantenir una reunió amb Puigdemont per discutir el Govern i el pla per a la legislatura, l'endemà de la seva investidura.

Torra ha explicat que es va col·legiar com a advocat per poder visitar els polítics presos -als quals ha qualificat d'"ostatges catalans"-, cosa que ja va fer fa unes quantes setmanes però que vol repetir ara en la seva condició de president de la Generalitat "com més aviat millor": "Intentaré que sigui aquesta setmana", ha dit.

No ha concretat si la pren de possessió serà demà perquè "estan a l'espera" que el Rei firmi la seva investidura, cosa que no ha posat en dubte que farà, perquè creu que l'Estat "complirà la llei".

El president català electe ha confirmat que oferirà la restitució "en tots els casos" a les persones del Govern cessades per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, amb la qual cosa la decisió de tornar a ser consellers estarà en mans de cadascun dels afectats.

Ha dit que coneix algun cas, com el de l'exconseller Joaquim Forn, que ja ha deixat clar que no vol repetir, però no té informació concreta sobre la resta: "Si accepten seria un gran honor. Els ho proposarem segur i si accepten seran consellers", ha assegurat.

Torra ha dit que avui a Berlín "parlarà i discutirà" amb Puigdemont sobre el futur Govern, del qual ha dit que té "molt a dir" i que no sap si es podrà tancar avui mateix perquè també s'ha de parlar amb ERC.

Ha asseverat que anirà a Berlín "les vegades que calguin" per parlar amb Puigdemont, encara que ha subratllat: "Les decisions les prendré jo".

Quim Torra no només vol anar a veure els polítics presos sinó els "exiliats a Brussel·les, Suïssa i Escòcia", en al·lusió a Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira, Anna Gabriel i Clara Ponsatí.