Torra demanarà per carta una reunió a Rajoy per exigir-li que aixequi el 155

El president electe de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que una vegada hagi pres possessió del càrrec enviarà una carta al president Mariano Rajoy per demanar-li que 'fixi dia i hora' d'una reunió 'sense condicions prèvies', en què exigirà aixecar l'article 155 i la intervenció de les finances catalanes. L'endemà d'haver estat investit president, Torra ha viatjat a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont, a qui ha volgut 'retre homenatge' i a qui segueix considerant el president 'legítim' de Catalunya, segons ha dit en roda de premsa al costat del mateix Puigdemont.

Torra ha recalcat a Rajoy, al qual instat a una reunió 'sense condicions prèvies i per parlar de tot', que 'no n'hi ha prou amb aixecar el 155', i ha posat èmfasi tant ell com Puigdemont en la necessitat de posar fi a la intervenció de les finances de la Generalitat, prèvia a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. 'Si el Govern no té el control sobre les seves finances, és una intervenció per altres mitjans i no respecta la voluntat del poble de Catalunya' expressada, ha argumentat, en les últimes eleccions catalanes del desembre passat.

En aquest sentit, Torra ha insistit que no es tracta només que s'aixequi el 155, sinó que la Generalitat tingui 'la llibertat de disposar de totes les seves finances', per tenir-les 'sota el nostre control', ha remarcat.

També Torra ha denunciat que a Espanya hi ha 'presoners polítics' que estan entre reixes per 'un delicte que no han comès', ja que segons el seu parer 'ningú ha vist rebel·lió' a Catalunya. Torra s'ha reafirmat en l'objectiu d'intentar investir a Puigdemont més endavant en la legislatura. 'Mai abandonarem el camí de reconfirmar el president Puigdemont al capdavant del Govern, perquè torni al Palau de la Generalitat', ha apuntat. Una 'restitució' que ha estès a tots els consellers que desitgin recuperar els seus càrrecs per a la constitució del nou Govern. 'Li ho hem ofert a tots', ha dit Torra, sense detallar qui han acceptat l'encàrrec de tornar a ser consellers de la Generalita

