En este loco mundo tenemos días para todo y en demasiadas ocasiones tiempo para nada importante. Sin ir más lejos mañana día 17 es el día de internet, el de las telecomunicaciones , el del reciclaje , el internacional contra la homofobia y transfobia y algo que nos azota a media humanidad, entre ellos mi amigo Juanma Dicenta y éste que os habla , el de la hipertensión arterial .

Pues, como no me gusta hacer seguidismo de nada, no les voy hablar de ninguna de esas cosas. Eso sí advertirles lo peligroso que resulta el uso inadecuado de las redes sociales, lo conveniente medioambientalmente que es reciclar, lo detestable que resulta no respetar la diferencia de género, y lo bueno que es andar todos los días para mantener la tensión en los límites deseables.

Hoy vamos a hablar de algo más cercano, de lo que nos afecta cada día. Hay políticos, que ya se han colocado la mochila y puesto el uniforme de campaña dispuestos a vender una moto sin ruedas, con tal de pescar o arrancar un voto.

Nos queda algo más de un año para las Elecciones Municipales , y aviso a navegantes para aquellos políticos que con tal de permanecer en la poltrona y seguir ejerciendo el poder a cualquier precio , son capaces de justificar cualquier medio para la consecución de su fin personal y egoísta. NO NOS MIENTAN.

También me gustaría, que oyeran el silbato de atención, los que han sido despedidos por el pueblo en un proceso electoral, y habiendo fracasado persisten en el error. Tampoco faltan, los que entre emociones, intereses, prejuicios y recuerdos, confunden las apariencias y las realidades y entre la desmesura y la imprudencia, les importan bien poco, la decepción, el desprecio y el rechazo que suscitan.

En el colmo de la desvergüenza, se instalan en la insensibilidad, sin importarles los problemas y las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de aquellos que menos tienen, en un ejercicio de soberbia y despropósito, apareciendo como ciegos y sordos políticos y no aceptando el criterio de los otros y las opiniones de los demás.

Deberían tener siempre presente que por mucho que se disfracen cuando se acercan las Elecciones para gustar, al éxito le sigue el fracaso, a las cimas las fosas, a la presencia la ausencia, y al poder la decadencia. La ambición es legítima siempre que tenga como objetivo mejorar la sociedad.

Resulta triste y decepcionante , que algunos y algunas de los que comienzan en esta línea , terminen perdidos en el mar de los intereses personales , luchando contra todo tipo de enemigos visibles e invisibles , batiéndolos , manteniéndolos , dividiéndolos o comprándolos , y al fin y a la postre corrompiéndose.

En este camino sin retorno, se tornan banales, vulgares y mediocres tanto en el fondo como en la forma y su falta de sinceridad y autenticidad, terminan con lo que para muchos es un proyecto ilusionante, porque sus gestos, sus humores y sus costumbres, no son un ejemplo para nada ni para nadie.