Belmonte deberá declarar ante Fiscalía por la supuesta compra de su voto

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alicante y ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, deberá prestar declaración la semana que viene ante la Fiscalía Anticorrupción.

Todo ello a raíz de la investigación abierta para determinar si existen indicios de la presunta compra de su voto para la sesión de investidura a la Alcaldía de Alicante, en la que finalmente el PP volvió a colocarse al frente del consistorio tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.

La candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, no pudo en el pleno de investidura alcanzar los 15 apoyos suficientes para que el PSPV siguiera al frente del consistorio al votar Belmonte en blanco, al igual que el otro edil no adscrito Fernando Sepulcre, ex de Cs.

Esta es la primera decisión tomada por el fiscal encargado del caso, Felipe Briones, después de que el pasado 9 de mayo abriera diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia interpuesta una semana antes por dos vecinos.

El ministerio público dispondrá ahora de seis meses para realizar las investigaciones. Tras estas diligencias, Anticorrupción tendrá que decidir si traslada el caso a los juzgados o emite un decreto de archivo.

Nerea Belmonte ha afirmado que no ha recibido ninguna notificación al respecto y se ha mostrado "tranquila" ante la posibilidad de tener que ir a declarar.