Perote: "Lo tengo claro... vamos a conseguirlo"

"Lo tengo claro... vamos a conseguirlo". Contundente y extraordinariamente entero y sereno, el presidente del Villa de Aranda, Álvaro Perote, ha traslado su optimismo a todos los seguidores del club para que crean en la salvación del equipo. El máximo dirigente lo ha expresado en una entrevista en la tarde de este miércoles en El Banquillo de la SER.

El presidente amarillo ha insistido en que el sábado (19:00 horas) es el momento de recuperar el extraordinario ambiente que ha hecho grande a este club. "Estamos trabajando para que el pabellón esté lleno y los jugadores se den cuenta de que esa gente va a ir a empujarlos", ha manifestado convencido.

En esa misma línea, Perote ha querido hacer un llamamiento a toda la afición para que "dé ese último empujón". A lo que ha añadido que "sabemos que no ha sido año bueno y que en el partido llegarán malos momentos, pero que cuando lleguen sepamos reaccionar desde la grada y trasladárselo a unos jugadores que se lo van a dejar todo".

La cabeza visible de la junta directiva del club ribereño también ha desvelado que ya ha podido mantener conversaciones con los jugadores y ha apuntado que "veo preocupación en sus caras, en algunos... y les he dicho que no vale decir que vamos a ganar sino que hay que creérselo y que quienes tienen que tener miedo son los de Antequera". A lo que ha repetido "Yo lo tengo claro... si no no estaría aquí".

Además, Perote ha admitido que tras la derrota del pasado sábado ha pasado por momentos duros. "El domingo, incluso el lunes, ha habido ratos en los que te ves hundido, pero yo no soy de los que se quedan con los brazos cruzados por eso creo y me toca convencer a todo el mundo, jugadores y cuerpo técnico, incluidos, de que el sábado vamos a conseguirlo", manifiesta.

Del mismo modo, el máximo dirigente asume su culpabilidad por ver al club es esta situación y manifiesta que "sé que soy el responsable, y si alguien quiere cargar contra algo que lo hagan contra mí". Y ha ido más allá sin esconder, en un ejercicio de responsabilidad y valentía, "si hay gente enfadada que se enfade conmigo que el cuerpo técnico y los jugadores se merecen todo el cariño y necesitan apoyo este sábado lo necesitan más que nunca", ha manifestado.

Sea como fuere el Villa de Aranda depende de sí mismo para ganar y esperar. Todo quedará resuelvo el sábado alrededor de las 21:00 horas. Hasta entonces manda el grito que ha hecho grande al club "¡Hasta el final... Villa de Aranda!".