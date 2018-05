Un recorte que saldrá caro

Alrededor de medio centenar de personas se han congregado en la Plaza Mayor de Aranda para secundar la protesta convocada por la Asamblea Feminista, en sintonía con otro centenar de colectivos en toda España en protesta por el incumplimiento del Gobierno en la financiación del Pacto contra la Violencia de Género. Y es que no salen las cuentas. En los presupuestos generales del Estado se destinan, en principio, 80 millones de los 200 prometidos. Un recorte que afectará a numerosísimas medidas que, o bien no se podrán llevar a cabo, o sufrirán una merma importante: formación para profesionales y de la educación, la sanidad, la judicatura, protección y atención a las víctimas, incremento de la seguridad de las mujeres en riesgo, campañas de concienciación y prevención, son solo algunos ejemplos de las medidas que incluye el pacto y que no recibirán el dinero suficiente para ser eficaces. Así se recogía en el comunicado que se leía durante la concentración.

Pese a que la asistencia no ha sido tan numerosa como en movilizaciones anteriores convocadas por la Asamblea Feminista de Aranda sus portavoces han manifestado su compromiso de continuar en la calle y en otros ámbitos las reivindicaciones que se expresaron con contundencia, también en Aranda, en la histórica movilización del pasado 8 de Marzo.