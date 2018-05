Los pensionistas rodean el Banco de España en una nueva protesta

Varios centenares de jubilados han rodeado, esta mañana, con una cadena humana, la sede del Banco de España en la calle Marqués de Pidal en Oviedo, en un nuevo acto de protesta convocado por los sindicatos CCOO, UGT y la Federación de Mayores de Asturias (FAMPA) en defensa de unas pensiones dignas; exigen un pacto de Estado para blindarlas frente a los “parches” con los que, a su juicio, el gobierno de Rajoy intenta taparles los ojos. La elección de la institución bancaria para terminar la protesta, que partió a las once de la mañana desde la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la calle Santa Teresa, no ha sido baladí; no hay dinero para los jubilados, se quejan, pero sí para salvar a los bancos.

Han enarbolado pancartas con mensajes dirigidos a Rajoy en contra de la corrupción y contra la falta de un pacto de Estado más eficaz que el pacto de Toledo para que no se toque el sistena de pensiones o al menos, para que su revalorización sea siempre, como mínimo lo que sube la vida, el IPC; y es que los manifestantes aseguran estar muy enfadados. No les convence el acuerdo presupuestario alcanzado por el gobierno central con el PNV para la subida de este año del 1.6 por ciento. Francisco Menéndez es el secretario general de la Federación de Pensionistas de UGT dice que "estamos enojados, porque es mentira tras mentira, y engaño tras engaño; no queremos parches, queremos que se resuelva el tema del incremento de las pensiones en función del IPC. No lo queremos para un año, lo queremos para el futuro. Esto sólo se resuelve sentándose, negociando y hablando, algo que el gobierno del PP nos niega día a día"

Los pensionistas rodenado el Banco de España. Oviedo, esta mañana / Silvia Rúa

A Menéndez, que pide medidas más contundentes a su propia organización sindical ante esta situación, ve un nuevo motivo para mantener las movilizaciones, en la enmienda que el propio PP ha presentado a sus presupuestos para eliminar el importe mínimo de las pensiones por incapacidad permanente.

El líder de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, por su parte, asegura que mantendrán el pulso en la calle hasta que se les escuche con "una movilización sostenible, contundente, hasta que el PP doble el pulso y ganemos esta batalla. No nos valen parches"

Momento de la manifestación frente a la sede del INSS. Oviedo, esta mañana / Silvia Rúa

Dolores San Martín, presidenta de la Federación de mayores de Asturias (FAMPA) exige que se blinden las pensiones en la Constitución de una vez y pide un pacto de Estado para ello, frente al fracaso que en su opinión ha sido hasta ahora la negociación en el Pacto de Toledo que "no hizo nada, más que reunirse y sin saber porque lo que hacen tampoco nos lo trasladan. Con lo cual yo creo que hace falta un pacto de Estado entre todos los partidos políticos para la meta final que es el blindaje de las pensiones en la Constitución. No pararemos hasta que no lo logremos"

Los jubilados han hecho una parada para entregar un manifiesto firmado por las tres organizaciones convocantes, CCOO, UGT y La FAMPA en la sede de la Delegación del Gobierno en la Plaza de España en el que han recogido sus exigencias a los políticos y al Ejecutivo de Rajoy.

Inicio de la marcha hacia el Banco de España. Oviedo, esta mañana / Silvia Rúa