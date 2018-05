Se acabó el sueño para el Oviedo Baloncesto

Si algo empieza mal, termina mal. Y esto se puede aplicar al partido que ayer perdió el Unión Financiera Baloncesto Oviedo (54-66) frente a Palencia en Pumarín, que ya comenzó con el balón al aire ganado por los visitantes y, acto seguido, con un triple que les ponía por delante. Y así hasta el final del encuentro. Los palentinos mandaron en el marcador de principio a fin, mientras que los ovetenses no estuvieron cómodos sobre la pista en ningún momento y solo ofrecieron una reacción tras el descanso, pero que se quedó en un simple espejismo.

El Palencia le dio la vuelta a la eliminatoria, remontando un 0-2 en contra, y se clasificó para las semifinales del playoff donde se enfrentará a Manresa. Los de Alejandro Martínez supieron llevar mejor la presión, fueron más intensos y se mostraron más efectivos de cara al aro contrario. Por su parte, los asturianos realizaron el peor partido de los cinco disputados en el momento más delicado. Estuvieron nerviosos e imprecisos, y no ofrecieron las mismas sensaciones que en los anteriores encuentros ante su público, que ayer, una vez más, abarrotó el polideportivo.

Al término del partido, Carles Marco se lamentó de la oportunidad perdida: "Este año nos merecíamos pasar más que Palencia, pero una cosa es merecerlo y otra llegar al campo y ganar los partidos. Hemos jugado atenazados, perdimos balones increíbles y hemos fallado cosas fuera de lo normal", explicó el técnico catalán.

También dio la cara el capitán del equipo, Víctor Pérez, que se tenía que contener las lágrimas después de haber sido eliminado de nuevo por el mismo rival: "No ha podido ser. Hemos cometidos los errores de casi toda la temporada. Estamos muy tristes porque no hemos conseguido ganar el encuentro y pasar la eliminatoria. Dependíamos de nosotros mismos, no dependíamos de nadie más. De nosotros en el tercer partido, en el cuarto, y en este último con nuestra afición".

La temporada ha llegado a su fin para el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, y dice así adiós al sueño de estar la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. Y otra vez ha caído antes de tiempo frente a su bestia negra, que ya les ha dejado fuera en tres de las cuatro ocasiones que disputó la fase de ascenso a la ACB, dos en cuartos de final y una en semifinales.

Sin duda es un golpe difícil de asimilar, pero que no empaña la labor realizada durante todo el curso donde han mostrado un gran nivel, terminando la competición regular en cuarta posición y manteniendo la condición de invictos en casa durante toda la segunda vuelta. Ahora es tiempo de levantarse, reflexionar, y empezar a planificar una plantilla en la solo tienen contrato en vigor Víctor Pérez, Fran Cárdenas y Mouhamed Barro.