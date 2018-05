El Jazz Te Digo, la ‘octava’ musical

El Jazz Te Digo Festival alcanza su octava edición los próximos 29 y 30 de junio con el objetivo de ofrecer más de diez horas en directo de la mejor música jazz, blues y otros ritmos de fusión étnica. Para ello, se ha elegido de nuevo la Plaza Mayor como lugar para su celebración, con la fachada principal de la colegiata de Nuestra Señora de la Encarnación como fondo de escenario, ofreciendo la música más actual con los más de cuatro siglos de historia del templo.

Para anunciar el festival se cuenta con un diseño realizado por el estudiante bastetano Francisco Sola Martínez, estudiante de 1º de ESO del colegio Divino Maestro de Baza, que ha sido el ganador del concurso de carteles organizado para elaborar el cartel de esta cita musical única en la provincia.

La asociación Algarada Bastetana, organizadora del evento con la colaboración económica del Ayuntamiento de Baza, ha ubicado en el último fin de semana de junio el festival, abriendo con él la programación de verano, "que nos anima a disfrutar de unas agradables temperaturas por la noche, en espacios únicos y patrimoniales que le confieren un ambiente único en toda la provincia, sin olvidar la indiscutible calidad artística de las seis agrupaciones que componen el cartel de este año" destaca el alcalde de Baza, Pedro Fernández.

El tesorero del colectivo Algarada Bastetana, Juan Antonio González, señala el esfuerzo realizado para ofertar un cartel de calidad y variedad musical con los bastetanos GrooveMinds, los jiennenses Maldito Swing, Skalone, Pasapogas Hammond Quarter, The Southern Soul Band y The JMs, la formación del multi instrumentista Julián Maeso. "Mantenemos la esencia de ofrecer un festival de música gratuito, organizado por los bastetanos para los bastetanos, intentando incluir un abanico amplio de ritmos para que guste al mayor número de personas. Por eso este año hemos incluido una formación de ska, que nos hará bailar a todos".

Destacan, los organizadores que en esta edición se ha querido contar con una factura principalmente andaluza, al contar con colectivos musicales de Jaén y Cádiz, y Baza continuando la costumbre de abrir el festival con agrupaciones locales.

Escucha la entrevista a los organizadores del festival en 'Hoy por Hoy Baza'.

Presentación del festival en el Ayuntamiento de Baza / Radio Baza

JAZZ TE DIGO FESTIVAL

La música comenzará a sonar con los bastetanos Mario Alonso, Diego Alonso y Jesús Valero de GrooveMinds.

A continuación será el turno de Maldito Swing. Banda jiennense formada por músicos de diferentes formaciones y estilos musicales que se encuentra en plena gira de presentación de su último disco. Han participado y ganado en diferentes concursos musicales y festivales en todo el territorio nacional. Cierran la sesión de la noche del viernes, Skalone, con su música fusión entre el jazz y el ska. El repertorio Skalone se basa en las piezas estándar más legendarias del jazz, de la mano de Miles Davis, Charly Parker o John Coltrane. Sin olvidar otros temas más modernos de grupos míticos como Led Zeppelin o The Beatles.

El sábado 30 de junio abre la sesión Pasapogas Hammond Quintet, una formación que tiene todos los rasgos del clásico combo de rhythm and blues cargado de swing. Cuentan con un repertorio que incluye temas propios y versiones. Le seguirá The Southern Soul Band que apuesta de forma clara y sencilla temas de soul que pasan por James Brown, The Blues Brothers, Tina Turner, Ray Charles y un largo compendio de grandes artistas de este estilo, pero haciéndolo de una manera muy personal y dando un toque propio a cada composición. Y para cerrar la noche y despedir el festival, The JMs, formación del multi instrumentista Julián Maeso. Reclamado por grandes divas del soul como teclista, este músico ha tenido la oportunidad de telonear a músicos de la talla de Jakob Dylan, Paul Weller, The James Taylor Quartet, Maceo Parker o Neneh Cherry.