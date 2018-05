Terrazas "lo mejor era que dejará la Ponferradina"

El técnico vasco analizó su temporada en el conjunto blanquiazul reconociendo que no se han cumplido los objetivos y que la campaña ha sido un fracaso relativo desde su punto de vista porque piensa que se ha avanzado mucho con respecto al año pasado.

Terrazas reconoce que el que asuma la parcela técnica va a tener las manos más libres para poder actuar y desde el punto de vista deportivo el equipo ha ido superando obstáculos y mejorando su juego, su rendimiento y ha sido una pena que lo hemos hecho muy tarde, lo que es indudable es la segunda vuelta ha sido mejor que la primera ya que nos lastro el inicio de los diez primeros partidos. También piensa que el equipo fuera de casa no mostró todo su potencial, tras la eliminación en la copa del rey el equipo fue otro fuera del Toralín.

Sobre la falta de competitividad del equipo Terrazas apuntó que he intentado llegar a la competitividad a través de la competencia y eso es un camino más largo, más sinuoso, menos contundente pero a la larga mejor , creo en la competitividad pero entendida de la manera tradicional.

La elaboración de la plantilla fue otra de las cuestiones que se analizaron en la despedida de Terrazas, es tiempo de hacer autocrítica por mi parte, creó que he cometido un error por mi parte, en la búsqueda del equilibrio entre el corto y el medio plazo entre lo que es el club y el equipo quizás en algún momento le he dado prioridad al club respecto al equipo pero pienso que a la larga es mejor porque de la otra manera se hipoteca al club.

Para el técnico vasco lo más acertado era no continuar en el conjunto berciano , no es bueno ni para el club , ni para mí continuar, lo digo después de estar doce meses dentro y creo que no es conveniente seguir, ambas partes estamos de acuerdo en ello.

Terrazas también habló de su relación con el brasileño Yuri que acabó con las no convocatoria del goleador en Fuenlabrada " va a cumplir 36 años y no es bueno para él que juegue los noventa minutos porque los años no pasan en balde , eso él lo lleva mu mal , Yuri puede ayudar mucho a la Ponferradina porque mete goles y tiene calidad pero debería aceptar que en determinados momentos no tiene que jugar todos los partidos y esto lo lleva muy mal".

En cuanto a la cantera apuntó que le hubiera gustado hacer muchas más cosas y pienso que se puede hacer muchas más pero en seguida me dí cuenta que había bastantes problemas