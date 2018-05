"Pesimistas, pero que no decaiga la afición"

¿Cuál es el futuro de Miribilla? La afición del Bilbao Basket esta preocupada. Tienen motivos. Un problema que va más allá de lo meramente profesional.

Tras 14 años en la liga ACB, la afición a este deporte se ha duplicado. No solo el número de peñas suma ya una decena si no el interés también en el deporte escolar incluso encaminado hacia su profesionalización a través de nuevos equipos que se espera surjan del Bilbao Basket. Todos se saben descendidos pero nadie duda de que aún falta una última palabra, la que no está dentro de las canchas. C

Cita con entrenadores y profesionales de base que nos han contado sus miedos y esperanzas.