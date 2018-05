El sábado pasado nos casamos Raquel y yo y desde que me desperté aquel día estaba emocionadísimo. Tanto que, durante el desayuno no pude evitar unas lágrimas, lo mismo que me ocurrió durante la ceremonia, sobre todo cuando la vi entrar a ella. Como podia estar llorando? No lo entendía?

Fue sin duda uno de los días más bonitos de mi vida. Recuerdo un sol radiante, muchos sentimientos, mezcla de colores, nuestros amigos y familiars felices…

Hace 4 años se cruzaron nuestros caminos. No fue fácil. Creo que nada bonito se consigue fácilmente. Mucha gente no entendía esa extraña pareja que parecían venir de planetas distintos. Por aquel entonces era difícil ver lo parecidos que somos.

Ella siempre respondía que si quisiera garantías se compraría un tostador. Con eso me ganó aun más. Yo le aseguré que iba a darle mil alegrías, que no se iba a aburrir nunca, pero también muchos disgustos, porque a veces no se controlar la frenada. Me dijo que era exactamente lo que ella quería, vidas trepidantes, entre la gloria y la condena. Y ahí se ganó otra parte de mi. Pasamos muchos días de gloria, pero en una de esas derrapé en una curva de la vida y me dejé la medula en el camino. Ese día tocó condena, y nos tocó vivir un invierno muy muy frio y muy muy largo.

Ella solo me pidió que la lesión no apagara mi risa, y yo, como casi siempre hago, le hice caso. Si yo caía, ella me ella me levantaba fuerte, y si ella flaqueaba… bueno, la verdad es que no la recuerdo flaquear.

Nos ha llovido, nos ha nevado, nos ha granizado..Pero pronto el destino se dió cuenta de que no tenía nada que hacer contra nuestras ganas, que éramos dueños de nuestro rumbo… y que esto es a prueba de balas.





Y ahí estaba el sabado, esperandola en el altar. Y yo llorando. Como no iba a llorar?

¿Y lo mejor sabeis que es? Que esto es solo una pequeña parte del camino y nosotros no pensamos parar. Y sabemos que la moneda volverá a caer por la cara de la condena, pero eso es parte de la vida, y nosotros no tenemos vertigo a vivir.