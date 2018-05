El PSOE en María Pita ha lanzado una advertencia al gobierno de La Marea: si no cumplen lo pactado en el acuerdo entre ambas formaciones para la aprobación de los tres Presupuestos del mandato, no habrá nuevos apoyos. Así lo ha afirmado el portavoz municipal del Psoe, José Manuel García, que critica que no se haya firmado aún los convenios económicos con entidades de la ciudad, ni las becas de empleo, para la que ni siquiera, dice, hay partida consignada.

Medio millón de euros para becas que era una de las principales exigencias de los socialistas, también las ayudas al bonobus para voluntariado social o la creación de la escuela municipal de música.

Han criticado que el control de la peatonalización en la Ciudad Vieja se vaya a realizar únicamente por policías locales y no utilizando la tecnología con lectura de matrícula.