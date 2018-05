El consenso sobre la Corredora se estanca con el Mercado Central

La corporación municipal se reunió ayer con comerciantes y asociaciones vecinales para intentar llegar a un consenso con la peatonalización de la Corredora. La reunión, que se alargó cerca de las tres horas, volvió a poner sobre la mesa los cuatro puntos acordados en la última junta de portavoces.

Se planteó, de nuevo, clarificar la situación del Mercado Central, proyectar una peatonalización integral de la zona centro, reformular el desvío del tráfico y llevar a cabo una actuación global en el centro con mejor limpieza e iluminación. Sin embargo, fue el asunto del Mercado el que volvió a generar más debate porque las posiciones de los grupos seguían siendo las mismas de antes de la moratoria de 90 días.

El portavoz adjunto del Partido Popular, Vicente Granero, ha defendido que lo mejor para la zona centro es que el Mercado Central salga adelante, tal y como está diseñado. Granero ha aclarado que tanto el informe de ICOMOS como los refugios son salvables. Ha insistido en que el Mercado Central es un polo de atracción que revitalizaría el centro.

Desde Ilicitanos por Elche, el portavoz adjunto Fernando Durá, ha asegurado que pese a que se pusieron sobre la mesa los cuatro puntos que vertebran el futuro del proyecto "no se ha avanzado nada". Sin embargo, ha aclarado que salió un principio de acuerdo para aclarar aspectos. Asimismo, Durá ha apuntado que se han pedido informes de tráfico para, a partir de ahí, llegar al consenso.

Ciudadanos se ha mostrado en la misma línea que el resto de grupos de la oposición. El portavoz de la formación, David Caballero, ha asegurado que se sigue sin saber qué va a hacer el equipo de gobierno con el Mercado Central. Esperan que en la próxima reunión, todavía sin fecha, los técnicos puedan poner sobre la mesa los estudios relativos a la contaminación o el desvío del tráfico.

Con todo esto, Partido Popular, Ilicitanos por Elche y Ciudadanos se muestran escépticos con que el proyecto se pueda desarrollar en la presente legislatura. Granero ha pedido al equipo de gobierno que no confundan a los vecinos porque ven inviable que se vaya a dar una solución en 90 días. Por su parte, Durá también ve difícil que se pueda llegar a un consenso en tres meses. Caballero no ha querido ser tan rotundo, pero ha recordado que si en tres años no han sabido encontrar una solución, dudan que en 90 días se llegue a un acuerdo.