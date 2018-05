Benissa se personará en el caso de envenenamiento de perros

Compromís per Benissa ha propuesto que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en el caso contra la muerte por intoxicación de perros en el municipio. Una iniciativa que los valencianistas solicitaron ante la Junta de Gobierno si finalmente la investigación abierta al respecto termina con imputaciones . Una propuesta que ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos- Partido Popular, Reiniciem, PSPV-PSOE y el concejal no adscrito, Isidor Mollà-.

Esta petición se ha presentado tras hacerse público que el servicio del SEPRONA de la Guardia Civil, ha levantado varias actas administrativas, tanto en Benissa como en Teulada, contra 6 personas, relacionadas con la práctica cinegética, por la posesión no autorizada de productos fitosanitarios muy tóxicos, y su posible relación con los casos de envenenamiento de perros en la localidad durante los últimos dos meses.

Desde Compromís, consideran que el Ayuntamiento de Benissa debe ser parte importante en este caso y proteger a las benisseras y beniseros propietarios de mascotas y todos los amantes de la naturaleza. Los valencianistas recuerdan, que según las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, fueron al menos 9, los perros muertos, y otros 5 los envenenados, durante los meses de marzo y abril de este año, aunque no se descarta que haya más perros afectados, cuyos propietarios no hubieran interpuesto denuncia. A todo esto, inciden desde Compromís, hay que sumar las incalculables muertes de tantos animales salvajes que habrán desaparecido a consecuencia de ingerir este tipo veneno directamente o en cadena después de comer otros cadáveres envenenados.

Desde Compromís recuerdan que el SEPRONA continúa con las investigaciones sobre estos hechos, pendientes que a estas 6 personas se les pueda imputar un delito relativo a la protección de la flora y fauna, y un delito de maltrato animal doméstico, dependiendo de los resultados que arrojan los análisis de las sustancias incautadas. Es el caso de confirmarse esta imputación, sería cuando, a petición de Compromís, el Ayuntamiento de Benissa se personaría en la causa como acusación particular, y subsidiariamente, como acusación popular.

Los valencianistas muestran su deseo de "que toda esta pesadilla se acabe y las personas con mascotas puedan pasear tranquilos y sin miedo a que les pueda ocurrir algo a sus animales". Por otra parte también piden a la ciudadanía que no es criminalice ni es culpabilice a ninguna colectivo, asociación o club de la localidad por este lamentable caso. Consideran que no es justo que por culpa de unos pocos cazadores, una mínima parte de ese colectivo, se quiera criminalizar a su totalidad, especialmente cuando desde la directiva actual y también la inmensa mayoría de sus miembros se ha trabajado para limpiar las zonas forestales y recuperar zonas de cultivo abandonadas, y siempre con el máximo respeto a los animales y especies salvajes protegidas.