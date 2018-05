"¡Fuera Cifuentes de la Complutense!"

Los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid han protagonizado este miércoles una movilización en el campus para mostrar su malestar ante la inevitable reincorporación de Cristina Cifuentes a su puesto como funcionaria en la UCM. Un nutrido grupo de estudiantes han portado pancartas con mensajes como "Mafia fuera de la Universidad" o "La pública es digna, Cifuentes NO" desde la boca de metro de Ciudad Universitaria hasta el rectorado.

"La Complutense está de manos atadas porque de no readmitirla estarían cometiendo una irregularidad, pero es importante que se haga saber que esta señora no es bienvenida en nuestra Universidad", explica Carmen Romero, estudiante de Ciencias Políticas. "Además del caso Máster, desde su gobierno se han implementado recortes en la Educación pública", añade.

Daniel Medina, estudiante de Sociología, le pedía decencia a la ex presidenta: "No pedimos que tenga dignidad, porque ya la ha perdido, pero sí un mínimo de decencia y que no use la universidad como su refugio".

El caso de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP por el que Esperanza Aguirre podría haber intercedido para que obtuviese su título de Derecho, ha añadido más leña a la indignación estudiantil: "Es vergonzoso despertarse cada día con un caso nuevo... "Las instituciones públicas no son corruptas, hay personas del PP que son quienes las corrompen", explica Carmen.

Además de visibilizar su rechazo a la vuelta de la presidenta a la Universidad, los estudiantes exigen que la Universidad le retire la medalla de honor que le concedieron el año pasada.