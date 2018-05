Son Espanyolet se vende

El barrio de Son Espanyolet está en venta. Barrio céntrico, de casas bajas, situado a solo unos pasos de Santa Catalina se ha convertido en el foco de compradores extranjeros, especialmente nórdicos, que ofrecen buenas propuestas económicas, muy por encima del precio de mercado.

Visitamos la zona convertida en barrio dormitorio. En los últimos años han desaparecido los comercios, las cafeterías... La poca vida que muestra el barrio es la de los obreros encargados de la remodelación de algunas viviendas. Cinco obras en marcha de forma simultánea evidencian que el objetivo de los compradores es únicamente inmobiliario. Extranjeros que compran, rehabilitan y convierten el inmueble en su segunda residencia o lo destinan a alquiler vacacional.

Una realidad creciente, especialmente en el último año, con la que conviven los residentes de la zona. Magdalena lleva viviendo toda la vida en el barrio y como a muchos otros vecinos le han tocado la puerta con una suculenta propuesta económica. Esta vecina explica que "son buenos compradores, a mí me han ofrecido 1.300.000 euros por mi vivienda". Reconoce que le están ofreciendo "una cantidad muy por encima de lo que vale el inmueble" pero aún así "no vende", no quiere ponerle precio al valor sentimental de la vivienda que fue de sus padres. Esta vecina que asiste a contantes negocios inmobiliarios a su alrededor, cree que detrás de esta compra masiva "hay un componente especulativo". "Muchos elegirán la zona para vivir pero otros compran para alquilar a turistas", advierte.

Un caso similar es el que nos cuenta otra vecino de la zona, Miguel. Vive en la casa que heredó de sus padres por la que "le ofrecen un millón de euros". Según su relato un constructor español contactó con él el verano pasado y le ofreció 500.000 euros, tras negarse al mes siguiente aumentó la oferta a 600.000 euros y, finalmente, estas pasadas navidades el constructor dobló la cifra ofreciéndole 1.000.000 de euros. Miguel explica que se trata de "la casa dónde él nació, dónde nació su hija y no vende ni por uno ni por cinco millones". Según este vecino, lo que está ocurriendo "es una extensión de lo que ocurrió en Santa Catalina", donde actualmente es mucho más complicado comprar. Le consta que son muchos los que compran para alquilar a turistas y pone el ejemplo de "una vivienda de la zona que se alquila por 1.500 euros semanales". La consecuencia, la expulsión del residente habitual de la barriada que no puede hacer frente a los precios abusivos que ofrece la zona.

Algunos de los pocos vecinos que permanecen en la zona tildan la situación de "colonización inmobiliaria". Biel, considera que "ahora la diana para los especuladores inmobiliarios está en Son Espanyolet". Uno de los casos que conoce y que ha puesto sobre aviso a los vecinos es "la compra de varios inmuebles por parte de un ciudadano noruego que ha rehabilitado varias viviendas que se alejan de la estética de la zona y que frecuentan turistas". Calcula diez nuevas construcciones en menos de un año.

Camiones, grúas, sacos de cemento, obreros que van y vienen es la imagen que nos deja este mes de mayo el barrio de Son Espanyolet, que se engalana a las órdenes de ciudadanos nórdicos que están transformando el barrio.