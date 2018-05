La Ley de Vivienda sigue su tramitación con la 'enmienda Nadal' incluida

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha dado luz verde este miércoles a que se continúe con la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda de Balears, en la que finalmente se ha incluido la polémica 'enmienda Nadal'. Contempla la ampliación del Centro de Internacional de Tenis Rafa Nadal.

Dicha enmienda, en la que se ha aceptado una transacción de El PI para la construcción de un aparcamiento de 3.500m2 de superficie, se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSIB, Cs y El PI. Por su parte, Podemos y MÉS per Menorca han solicitado voto particular, pero ha sido rechazado.

El diputado de Podemos Aitor Morrás ha defendido que era necesario el voto particular ya que "no deben incorporarse a la ley textos que incluyan techos para pistas de tenis, sino soluciones habitacionales para la gente".

En este sentido, Morrás ha asegurado que el voto particular era el "último intento" para excluir la enmienda de la Ley de Vivienda. "Si el centro necesita modificaciones hay una ley concreta que lo regula, instamos a los grupos parlamentarios a que no desvirtúen esta normativa", ha añadido el diputado, quien ha considerado su admisión como una "falta de respeto a las familias de Baleares".

Desde MÉS per Menorca, la diputada Patrícia Font ha afirmado que la enmienda para ampliar la academia "no tiene cabida" y ha reiterado que "debería retirarse". Igualmente, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha indicado que siguen "en contra de la enmienda".

Por contra, la diputada del PP Margaret Mercadal ha apuntado que "les guste o no, la ley no es de un partido político, sino de todos" y ha afirmado que se trata de un centro "casi único en el mundo y que pone el nombre de Manacor en el globo terráqueo".