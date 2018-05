Gil Wittke: “No hay que obsesionarse con llegar al multiorgasmo”

Si alcanzar el orgasmo es un reflejo natural ante una adecuada estimulación, cada vez más se convierte en un objetivo al que hay que llegar porque si no la relación no habrá sido satisfactoria. La presión social, personal y/o de la pareja de alcanzar el orgasmo no sólo una vez sino las máximas posibles es totalmente contraproducente y puede convertir el escenario sexual en una especie de competición.

Así nos lo ha contado la psicóloga y sexóloga, Anna Gil Wittke, en el espacio Hablando Claro, dentro del programa Hoy por hoy.

Tanto hombres como mujeres pasan ambos por las mismas fases sexuales, sin embargo, tras la fase de orgasmo los hombres necesitan un periodo refractario y tras un tiempo de descanso pueden comenzar una nueva experiencia sexual. No ocurre lo mismo con las mujeres, que al no tener ese periodo refractario cuentan con la ventaja de que si se les sigue estimulando pueden sentir nuevos orgasmos.

Eso sí, según Gil Wittke no hay que obsesionarse con el hecho de que la mujer pueda llegar al multiorgasmo, sino más bien relajarse y disfrutar de la relación sexual para que esta pueda ser lo más placentera posible para ambos miembros de la pareja, el resto puede llegar solo.