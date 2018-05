Goyo Jiménez presenta en Palencia “By The Way” su nuevo e hilarante monólogo

Este domingo el actor y humorista, Goyo Jiménez, presenta en el Teatro Ortega su nuevo e hilarante monólogo “By The Way” a partir de las 19:00 horas.

Goyo Jiménez deleitará al público con sus mejores momentos revisados desde su actual momento. No se trata de un recopilatorio al uso, ya que nada en Goyo es usual, así que el espectador se verá inmerso en el porqué de los monólogos y podrá volver a recordar algunos de sus mejores momentos pero desde una visión diferente y con momentos nuevos y desternillantes, que cambian en cada función.

Jiménez es un creador artístico conocido por colaborar en diferentes programas de televisión, pero sobre todo gracias a su faceta como cómico o monologuista del 'stand up comedy', y tiene una sorprendente capacidad para la improvisación teatral.

Además de cómico, Goyo Jiménez es autor y director de teatro y ha escrito y/o dirigido doce producciones entre las que destacan '#Alfinsolo', 'En Verdad os digo', 'Evoluzion', 'By the way', 'Más difícil todavía', etc., con las que ha superado la cifra del millón de espectadores.