Tensa espera en el conflicto de la justicia

Después del ultimátum de apenas 48 horas dado ayer por la Xunta para aceptar las condiciones del preacuerdo al que habían llegado 4 de los 7 sindicatos de justicia, los 3 sindicatos contrarios desde un principio al preacuerdo, CIG, STAG y CUT, se han vuelto a concentrar esta mañana en A Parda para reclamar un acuerdo digno y refrendado por todos los trabajadores.

ESte próximo viernes a las 2 de la tarde vence ese ultimátum dado por la Xunta para que los 7 sindicatos presentes en la reunión de ayer, firmen las condiciones de trabajo que contempla el preacuerdo al que habían llegado con la administración USO, CSIF, CCOO y UGT.

En caso de que los sindicatos no refrenden la oferta puesta en la mesa por la Xunta desde la Dirección Xeral de Xustiza dicen que se verán liberados de compromisos y podrán tomar una decisión ejecutiva para cerrar el conflicto.

Por su parte los 3 sindicatos que no suscribieron el preacuerdo con la Xunta el pasado mes de abril acusan al resto de sindicatos de negociar a sus espaldas y afirman que no aceptarán una oferta que no sea aprobada por los trabajadores de la justicia gallega.