Montse Puche no seguirá en el Bera Bera la próxima temporada, porque el club donostiarra ha decidido no renovar el contrato de la actual entrenadora, que finaliza cuando termine la presente liga. Así lo ha anunciado a través de un comunicado de prensa. "La entrenadora Montse Puche finalizará su vinculación actual con SUPER AMARA Bera Bera al final de temporada. La dirección del club ha decidido no presentar oferta de renovación por entender que debe iniciar un nuevo ciclo, no obstante, agradece enormemente el trabajo realizado por Puche en los más de tres años que ha dirigido al equipo y le desea todo lo mejor en el futuro", señala.

Montse Puche, sigue el Bera Bera, "recaló en Donostia en marzo de 2015 y dirigió su primer partido el 11 de abril en Elche. Dio aire fresco a la plantilla y la misma respondió ganando la Liga en la jornada 24 en Telde. Fue una decisión arriesgada, dado que Bera Bera era líder en solitario y Montse Puche, habiendo siendo una de las mejores jugadoras de Europa, como entrenadora no tenía experiencia alguna en la elite. En la temporada siguiente (15-16) firmó el triplete, ganó la Supercopa por la mínima en el Gasca (18-17) a Rocasa y Bera Bera remotó a las canarias tras encadenar 18 partidos consecutivos para ganar la Liga en Bidebieta en la despedida de Ziarsolo. Antes se proclamó campeón de Copa en Porriño al ganar a Prosetecnisa Zuazo Barakaldo en la final (33-17). En la temporada 2016-17, ganó la Supercopa a Zuazo; disputó la fase previa de la Champions y quedó eliminada de la EHF Cup ante el Brest francés. En Liga, SUPER AMARA Bera Bera tuvo el borrón de Huerta del Rey y en marzo sufrió las lesiones de Arrojeria y Alicia Fernández. A pesar de ello, disputó la final de Copa para perderla en la prórroga ante Rocasa y en Liga cayó en A Guarda y en Telde para quedar subcampeonas.

Puche está inmersa ahora en volver a ganar un título de liga que tiene de su mano, pero que empezó a remolque con la derrota ante Rocasa en Bidebieta con un equipo aún sin conjuntar. En EHF cayó en Turquía por dos goles ante Kastamonu jugando ambos partidos fuera de casa y SUPER AMARA Bera Bera perdió la final de Copa ante Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón. "Por todo ello, Balonmano Bera Bera agradece y valora el trabajo realizado en estas más de tres temporadas por Montse Puche. No obstante, considera necesario emprender un nuevo ciclo de trabajo para seguir siendo la referencia en el balonmano femenino en Gipuzkoa y en la Liga Guerreras Iberdrola. En el deporte de elite la toma de decisiones es diaria y en muchos casos ha de prevalecer una visión de futuro", justifica el Bera Bera.