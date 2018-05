Marcos Peña: “Se está despilfarrando el mérito de las mujeres en detrimento de la sociedad”

El presidente del Consejo Económica y Social, Marcos Peña, ha asegurado en Foro SER Cantabria que la sociedad “está despilfarrando el mérito de las mujeres” y ha advertido que “no se conseguirá pagar todos los servicios si no se consigue aumentar en 10 puntos la tasa de ocupación femenina”. Peña ha explicado que el problema se concreta en la conciliación, que es un problema que “España considera siempre menor y la primera medida, que parece razonable, es empezar la educación a los cero años y la ampliación de guarderías permitiría la expansión de la mujer”.

Conocimiento y refuerzo institucional. Son las dos claves, a juicio de Marcos Peña en las que debe trabajar España. El presidente del Consejo Económico y Social ha apostado durante su intervención por un acuerdo por la formación, algo que vaya más allá del manido Pacto de Estado por la educación. “Menos pacto de estado y más hablar con el otro, menos tonterías”, ha dicho. “Un acuerdo nacional por el conocimiento, que es un poquito más que una nueva ley de educación, que engloba todo, desde la guardería hasta la investigación. Nosotros nos identificamos con un par de cosas en nuestra historia reciente y nos fue bien, con la libertad después del franquismo y con Europa, que era una consecuencia normal de la libertad y eso consiguió aunar nuestro país, darle una cierta seña. Yo creo que España se tiene que articular en torno al conocimiento” ha desgranado.

Durante su intervención, titulada 'Economía y trabajo: gobernanza de complejidad", ha lamentado los "graves desajustes formativos" que tiene España, con "un exceso en formaciones que en realidad nuestra sociedad demanda poco" y un "déficit" en personas formadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Sobre el mercado de trabajo ha dicho que está "exhausto de tanta reforma", y aunque "es bueno que lo expurguemos", ha señalado que "por modificar el derecho no se va a modificar la realidad". Ha añadido que el problema del desempleo en España es complejo porque "es muy elevado, es muy mal desempleo, está muy mal distribuido y lo tenemos desde hace mucho tiempo, con los problemas que conlleva la cronicidad".

La otra premisa fundamental para el futuro de España, según Peña, pasa por una mayor cohesión social que elimine las diferencias entre los territorios. Para que no haya tanta desigualdad en temas como desempleo o gasto sanitario. Ahí enmarca además su propuesta de realizar “un test de estrés” a la sanidad española, al estilo de la realizada a la banca europea para conocer su verdadera situación. Una prueba que sirviera además para reforzar el orgullo de pertenencia, porque "los sistemas que no se aprecian se deprecian". También ha defendido el sistema de pensiones, "del que tenemos que estar orgullosos", y ha opinado que "hay que colocar antes al sistema que al pensionista" ante un futuro "no digo inquietante, pero sí un poco complicado".

El presidente del Consejo Económico y Social ha reiterado además la voluntad de entendimiento que guía el trabajo del mayor órgano consultivo que tiene el Estado y para ello ha destacado la importancia de conocer el tejido empresarial, con el empresariado como "un objetivo prioritario en cualquier acción política" y el capital humano un factor principal. En este sentido, ha destacado que del 1.250.000 empresas que hay en España, solo 4.500 están por encima de los 250 trabajadores.

A la vez, ha apostado por reforzar el poder de los agentes sociales y ha censurado que hay un "desdén intelectual notable" hacia los sindicatos pese a que tienen 100.000 delegados de personal y "defienden los intereses de la sociedad".

La próxima edición de Foro SER Cantabria de esta edición, será el viernes 15 de junio, con Antonio Garamendi, presidente de Cepyme como invitado.