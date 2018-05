Concierto para la Fundación Vicente Ferrer el próximo jueves 30 de mayo

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, de los estados de Andhra Pradesh y Telangana y de las comunidades más vulnerables y en riesgo de exclusión, incluidos los dálit, los grupos tribales y castas desfavorecidas.

Par llevar a cabo su trabajo, reconocido internacionalmente, recaudan fondos de múltiples maneras. El próximo jueves 30 de mayo a las 20.30 han organizado un concierto, con tal fin.

Los artistas que participarán son Rosario Solana-una enamorada de los fados- y el guitarrista Manuel Imán. Juanto a ellos, Marcos Peñalosa y Bossana y, finalmente, el grupo de rock and roll y blues “From The Lost to the Rive.

Fundación Vicente Ferrer

La entrada donativo cuesta 10 euros. Quienes deseen reservar o comprar entradas pueden hacerlo en el correo andalucia@fundacionvicenteferrer.org o a través del teléfono 954 41 04 53.

Vicente Ferrer llegó por primera vez a la India en 1952. Le expulsaron en 1968. Tres meses después, y gracias a la intervención de Indira Gandhi, consiguió un nuevo visado y se instaló en Anantapur.Dos años más tarde abandonó la Compañía de Jesús y creó, junto a Anne Perry, la que sería su esposa unos meses más tarde, la Fundación Vicente Ferrer.

Su trabajo para ayudar a transformar las zonas rurales de la India fue incansable y muy reconocido internacionalmente. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 2010. Antes, en 1998, recibió el Premio Príncipe de Asturias.