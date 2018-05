Els "jodidos" de veres

I van dos... l'editora i el director d'informatius de la Radiotelevisió Pública Espanyola. Els dos són els fotuts, "los jodidos", d'allò de "os jodéis" en referència als pensionistes que xiulaven a Rajoy en un acte ací en la Comunitat Valenciana. La direcció de Radiotelevisió Espanyola, amb la seua política d'intentar posar portes al camp i pensant (molt propi d'aquells que viuen fora de la realitat) que allò que no es conta no existeix (com si ells foren els únics) va impedir emetre les imatges de la somrient secretaria d'estat mostrant les seues vergonyes davant una protesta al seu cap, en Mariano. És greu, molt greu, que el censor continue i els periodistes -bons periodistes els dos, molt bons, els conec en persona i fins i tot he treballat amb un d'ells- se'n vagen. Altra mostra de la cultura democràtica imperant que tanca els ulls davant qui demanda bombardejar Barcelona mentre tanca en la presó a raperos.