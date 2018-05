El Levante se reforzará con ocho fichajes

El Levante ya tiene decidido el número mínimo de incorporaciones que realizará y las demarcaciones que tendrá que reforzar para mejorar las prestaciones de la plantilla en Primera división.

Según ha podido saber la Cadena SER ya se ha producido la primera gran reunión en la que todos los estamentos deportivos y económicos del club han consensuado las posiciones y los perfiles de los futbolistas que llegarán en el próximo mercado estival, tal y como os desvelamos en el programa 'OFF THE RECORD'

UN PORTERO

Paco López apostará por mantener entre las 25 licencias a tres guardametas, pero si el mercado ofrece un portero de plenas garantías se le buscará una salida a Raúl Fernández.

- Oier Olazábal. Ha terminado la temporada siendo el portero titular y en los próximos días se producirá una reunión con su agente para mejorar y ampliar su contrato que expira en 2019 con opción a una segunda temporada si participa en más del 60% de los partidos oficiales.

- Raúl Fernández. Tiene un año más de contrato pero en el club están disgustados porque el guardameta no quiso mantener un tratamiento conservador para superar una bursitis en su cadera y a una semana del cierre del mercado invernal decidió pasar por el quirófano. Esa decisión, no compartida por los servicios médicos, por Tito y por Muñiz, obligó a tener que dar de baja su ficha federativa cuando el tiempo de recuperación era inferior a los dos meses.

El club tuvo que interrumpir la cesión de Koke Vegas, que estaba en el Alcoyano porque hacia una semana que había traspasado a Langerak a Japón y fichar urgentemente a Iván Villar del Celta para complacer los deseos del técnico que quería a tres guardametas.

- Koke Vegas. Es el segundo portero, con contrato en vigor y está muy bien valorado por el cuerpo técnico.

UN LATERAL DERECHO

- Coke Andújar. Será la gran apuesta de club tras la renovación del capitán Pedro López. El lateral madrileño está encantado en Valencia y su prioridad es seguir ligado al proyecto granota por varias temporadas, pero para poder negociar su desvinculación del Schalke necesita conocer hasta donde llegará el esfuerzo monetario del club granota, que sabe que para disfrutar de Coke va a tener que romper el tope salarial fijado en 1,3 millones de euros brutos.

En esta demarcación están con contrato en vigor Iván López que llegará a la pretemporada completamente recuperado de su grave lesión de rodilla y Shaq Moore. En ambos casos es muy probable que salgan cedidos.

Para la posición de lateral zurdo se confiará en Luna y Toño, ya que se considera que son dos jugadores que compiten adecuadamente.

DOS CENTRALES

- Erick Cabaco. El club ya ha iniciado los primeros contactos con los agentes del central uruguayo para comunicarles que tiene la firme intención de adquirirlo en propiedad, pero pretende renegociar las condiciones con Nacional de Montevideo de la opción de compra fijada en torno a los 2 millones de euros.

La dirección deportiva, encabezada por Tito ya sabe que hay otros clubes en España como el Getafe, que podría vender en las próximas semanas a Djené y que están muy atentos a la decisión que adopte el Levante con Cabaco

Además del fichaje de Cabaco y la continuidad de Sergio Postigo y Chema Rodriguez, el club pretende reforzar la demarcación de central zurdo con un futbolista de jerarquía y que no se fichó la pasada temporada. No obstante, si el mercado no ofreciera la oportunidad de firmar a un jugador de gran nivel, se retomarian las conversacion con el Deportivo por Rober Pier, que con el descenso de categoría tiene la opción de elegir su futuro si su deseo no pasa por jugar en el equipo coruñés.

UN ORGANIZADOR

El centro del campo no sufrirá demasiadas modificaciones con Cheick Doukouré y Jefferson Lerma, salvo que el colombiano complete un excelente Mundial en Rusia y el presidente se vea obligado a escuchar aquellas ofertas importantes que seduzcan deportivamente al jugador y sean irrechazables economicamente para el club.



La dirección deportiva trabaja en la busqueda de un organizador que complemente o le de algún descanso a José Campaña. En este sentido Sasa Lukic ha ocupado ese rol a la perfección y al Levante le gustaría convencer al Torino para que el serbio siguiera cedido un año más, aunque no parece que el club italiano quiere atender la petición.

UN PUÑAL POR LA IZQUIERDA

El Levante quiere encontrar a un jugador con desborde por el extremo zurdo, un clon de Morales que puede romper por velocidad. En este instante tiene a Bardhi partiendo desde esa demarcación pero buscando diagonales por dentro y a Ivi que es un jugador con gol y mucho talento pero tampoco es un futbolista rápido.

Para ocupar el flanco derecho estará el 'Comandante', Jason Remeseiro, al que le queda un año de contrato y no parece que vaya a renovar. El comodín para jugar en ambas bandas o incluso si fuera necesario como mediapunta es Rubén Rochina y por el que se ha pagado 1 millon de euros al Rubin Kazan por su traspaso.

DOS DELANTEROS

Si algo quedó patente la pasada temporada es que el Levante terminó la competición sin fichar al goleador que tenía que haber firmado en agosto y que tampoco llegó en enero.

Afortunadamente, la dirección deportiva y el cuerpo técnico han coincidido en la necesidad de reforzarse con dos delanteros, además del crecimiento deportivo de Boateng y el compromiso de Roger Martí al que tan solo le resta un año de contrato.

El problema fundamental será como resolver el futuro de Armando Sadiku por el que el Levante pagó 1,3 millones de euros al Legia de Varsovia hace cinco meses, con un contrato de tres temporadas y que no ha terminado de convencer a Paco López.

NO HABRÁ ESPACIO PARA LOS CEDIDOS

Si el Levante consigue cerrar las contrataciones de Cabaco y Coke Andújar, firma a un central de jerarquía, un organizador, un extremo zurdo y dos delanteros tendrá ocupadas las 25 fichas profesionales, lo que significa que todos los jugadores cedidos no tendrán cabida en la plantilla de la temporada 2018-19 y tendrán que buscarse su futuro cuando finalice la pretemporada.

- Saveljich (Albacete Balompié)

- Samu García (Málaga)

- Espinosa (Granada)

- Rubén García (Sporting)

- Verza (Almería)

- Pepelu (Hércules)