“Menos lazos y más euros contra la violencia machista”

De nuevo en la calle. Organizaciones feministas, partidos y sindicatos desde las siete de la tarde están con concentraciones en más de 100 ciudades de España, entre ellas 30 en la Comunitat Valenciana. Es bien simple : seguimos contando todos los días situaciones en las que las mujeres se ven agredidas en casos de violencia machista. No pasa ni uno en el que no sumemos una agresión, y el PP, que gobierna el país, anunció 200 millones de euros para luchar contra esta lacra, " que se han volatilizado" . Ni siquiera está claro que lleguen los 80 millones prometidos.

Siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de mujeres, muertas, agredidas, habláramos de hombres, en un ámbito concreto, por ejemplo, el deporte? Seguro que la reacción sería otra.

Este movimiento feminista, no parará. No habrá tregua. Es un viaje de no retorno hasta que por lo menos se pongan los medios suficientes económicos para luchar contra este terrorismo machista.