Un Procurador Común, aunque poco conocido

Han pasado ya 23 años desde que disponemos de la posibilidad de trasladar las quejas que surgen en nuestra relación con ayuntamientos, diputaciones o la Junta de Castilla y León a nuestro defensor del pueblo. Durante este tiempo, es innegable que el Procurador del Común ha ido ganando espacio, aunque no mucho.

No son pocos los alcaldes, presidentes de diputación o altos cargos de la administración autonómica que pasan olímpicamente de los dictámenes de esta institución cuyas resoluciones, al no ser vinculantes, son recibidas por algunos con absoluta indiferencia, cuando no son calificadas incluso de partidistas.

El Procurador del Común, que ha de ser elegido por al menos tres quintas partes de las Cortes y que debe mostrarse vigilante ante los excesos de la administración y velar porque no se conculquen los derechos de los ciudadanos, desarrolla un trabajo que, tras 23 años de actividad, debería ser mucho más conocido.

Se echa de menos una verdadera promoción de esta institución que forma parte de la estructura autonómica para que un mayor número de ciudadanos la conozcan y se dirijan a ella cuando lo estimen oportuno. A fin de cuentas, al menos sobre el papel, para eso fue creada.