Borja Jiménez deja el Rápido después de una temporada histórica

Fin de un ciclo. El Rápido de Bouzas sigue acumulando bajas para la próxima campaña. Después del anuncio de Alex Martínez de no seguir al frente de la dirección deportiva del club vigués, ahora es el entrenador, Borja Jiménez, el que anuncia que tampoco seguirá en el banquillo del Rápido. Uno de los motivos es precisamente la no continuidad del director deportivo "Alex fue quien me trajo aquí y con él quiero acabar el ciclo".

El Rápido de Borja Jiménez ha hecho una temporada para enmarcar y que permanercerá en la historia del club vigués. Las picadura de la "avispa de Bouzas" se convirtió en letal esta temporada. Empezaron como el equipo revelación y se convirtieron en uno de los equipos más temidos de la categoría. En puestos de ascenso casi toda la temporada, acabaron perdiendo el privilegio en la última jornada tras el empate ante el Navalcarnero y la victoria del Celta B, que será el equipo que juegue el play off.

Pero los de Bouzas serán uno de los equipos que la próxima temporada disputen Copa del Rey.