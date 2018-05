Andrés Goteira: “Todavía no me creo todos los premios que está ganando Dhogs”

Si fuese un futbolista, a Andrés Goteira le apodarían el David Lynch de Meira o el Coen de Meira. Con su ópera prima Dhogs no deja a nadie indiferente. Ahora el director afronta con nervios su estreno en los cines gallegos. Nervios normales ante un día tan importante, aunque reconoce que no tiene mucho tiempo para pensar, pero con un gran aval nacional e internacional al paso de su película por diferentes festivales. Cuando te premian en Londres, Buenos Aires, Bruselas o Sitges es que algo bueno tienes entre manos; es que esa buena idea que partió de la cabeza de Andrés Goteira tenía buena pinta. Aunque reconoce que nunca pensó que le iba a pasar esto cuando empezaba a darle cuerpo a la idea. Y es que antes de esos premios en festivales internacionales, el director tuvo que pasar por un farragoso proceso, como casi todos los cineastas gallegos que nos representan. Casi cuatro años para que ese guión pudiese ver la luz y pudiese llegar a los cines. Morris, Miguel de Lira, Carlos Blanco, Iván Marcos, María Costas y Melania Cruz se pusieron a las órdenes de este joven director con el que alucinaron. Los 13 Mestre Mateo refuerzan la calidad y el talento que hay en esta película. Dhogs se llevó, entre otros, los premios a mejor película, director, guión, montaje, actor y actriz principal y actor y actriz de reparto. Con el propio director y con Carlos Blanco charlamos unos minutos en Vigo Hoy por Hoy antes del estreno, este jueves 17 de mayo, en los cines de toda Galicia como dice Andrés Coen o Andrés Lynch, antes Andrés Goteira, el espectador debe plantearse vivir una experiencia distinta. Y esa experiencia distinta se llama Dhogs. Meira no es Minessota ni Montana. Ni falta que hace. Aquí también hay talento y se pueden hacer óperas prima tan destacadas.