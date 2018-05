Rubén Blades y Gilberto Gil, sabor latino en las noches de Pirineos Sur

El 27 Festival Pirineos Sur se rendirá el próximo mes de julio al sabor latino de estrellas de la música latina como el panameño Rubén Blades o los brasileños Gilberto Gil y Hermeto Pascoal, en una edición también dedicada al espíritu "groove" de la música negra y a los ritmos gitanos, entre ellos el de los Gipsy Kings.

El contenido de la programación ha sido detallado por el director del festival, Luis Lles, quien ha explicado los dos ejes conceptuales sobre los que bascularán la práctica totalidad de las actuaciones del festival, el "Global Groove" y el "Gitano Mix".

Dos conceptos relacionados, ha explicado Lles, ya que ambos se refieren a "ese algo intangible" que da alma (soul) a la música negra y "duende" a los artistas gitanos procedentes de distintos puntos del continente europeo, tanto de Andalucía como de Francia o los Balcanes.

Así, Pirineos Sur comenzará el próximo 13 de julio en el escenario flotante habilitado en el embalse de Lanuza (Huesca) con la actuación del mítico Rubén Blades, el creador de, entre otros himnos salseros, "Pedro Navaja", en una noche en la que actuarán como teloneros "Los Mirlos", grupo peruano que combina la cumbia amazónica con la psicodelia.

Otra de las noches estelares llevará al escenario de Lanuza al polifacético instrumentista Hermeto Pascoal, que en su haber tiene el haber acompañado a Elis Regina, y a Gilberto Gil, creador del Tropicalismo junto a Caetano Veloso.

Gilberto Gil, con su amplio grupo de músicos y amigos, llevará a Lanuza su reciente espectáculo "Refavela 40", en el que se conmemora el cuarenta aniversario de la publicación de su conocido álbum "Refavela".

También en Lanuza, el 27 de julio próximo, se desarrollará el denominado "Gitano Mix", una larga noche de conciertos que combinarán las conocidas rumbas de los Gipsy Kings (Francia), con la fusión rock de Diego Carrasco, la combinación flamenco electrónica de Chavea Music Factory o los enloquecidos ritmos balcánicos de Shantel & Bucovina Club Orkestar (Alemania).

En días sucesivos, en el marco del monográfico "Global Groove", los distintos escenarios del festival reunirán a solistas y grupos como Batuk (Sudáfrica), Sean Kuti (hijo de Fela Kuti de origen nigeriano), Baloji (grupo del Congo que mezcla funk y rap) o Chassol Big Sun (Francia).

También están programadas las actuaciones de Sons of Kemet (jazz de alto voltaje británico), La Dame Blanche (grupo de una cantante cubana que también rapea y toca el saxo), Abdul & The Gang (rap francés de origen marroquí), K.O.G. & The Zongo Brigade (Reino Unido) y Tote King (Andalucía).

Noches de conciertos, asimismo, como los de Nélida Karr y Alex Ikot, cantantes procedentes de Guinea Ecuatorial, y los de Gato Preto (Mozambique, Portugal, Ghana, Alemania), Kosoko! (Congo), Témé Tan (Congo, Bélgica) y Ghetto Kumbé (Colombia).

La programación musical terminará la noche del 28 de julio con una noche dedicada a Aragón que llevará al escenario de Lanuza a la cantante Carmen París, a McPérez, a Maut y al proyecto de Joaquín Pardinilla "Colectivo Chicotén".

Además, la programación incluye diversas secciones paralelas como exposiciones, talleres diversos, proyecciones de cine o un mercado de productos de distintas partes del mundo.

Durante la presentación del festival, el presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha reiterado el compromiso de su institución con la continuidad del festival, aunque ha advertido que las nuevas normas impuestas a las administraciones "dificultan cada vez más" la contratación de este tipo de espectáculos.