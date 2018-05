Kase.O: "No puede entrar una persona a la cárcel por hacer obras de arte por muy escandalosas que sean"

"Se ha ido de madre". El rapero aragonés Kase.O no se esperaba la multitudinaria respuesta que ha recibido este miércoles la convocatoria que lanzó a través de sus redes sociales para apoyar a Valtonyc, el rapero que ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel por las letras de sus canciones, por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona. Convocaba en "la plaza del Rollo", zona de bares que fue muy popular en los años 90 y escenario de rimas de Violadores del Verso. Cientos de vecinos, no solo raperos, han secundado esta convocatoria por la libertad de expresión.

#ZARAGOZA Mañana miércoles 16 de 8 a 9 de la tarde estaremos @Ossianzgz yo y más raper@s en la Plz del Rollo reunidos para mandarle un mensaje de ánimo a @valtonyc de parte de l@s rapers y gente consciente de ZGZ. Será un acto humilde le mandaremos apoyo en un vídeo. Pasaros. pic.twitter.com/TzSh5JK1HL — KASE.O (@KaseO_real) 15 de mayo de 2018

"Igual no apoyamos al 100% las cosas que se dicen en las canciones ni las formas pero es desmesurada la condena" porque "no puede entrar una persona a la cárcel por hacer obras de arte por muy escandalosas que sean", ha señalado Javier Ibarra, alias Kase.O. "No nos cabe en la cabeza que puedas ir a la cárcel por hacer canciones" y añadía que "tiene que haber herramientas de amonestación que no sean tan drásticas".

El rapero utilizaba un símil futbolístico en su argumento: "A nuestro hermano [Valtonyc] le han sacado la roja directa. ¿No puede haber amarilla? Eso es lo que venimos a decir aquí; no nos queremos quedar en casa viéndolas venir, hay muchas cosas por las que luchar y esta nos afecta especialmente a los raperos".

Tan solo un micrófono y un altavoz, rimas y mucho 'flow', por el que han ido pasando varios raperos para pedir libertad por Valtonyc y por poder expresarse en sus versos, pero también ha habido hueco para otras reivindicaciones, como denunciar la violencia machista o exigir la subida de las pensiones.

El numeroso público - especialmente joven, pero también familias - ha ocupado esta plaza pero también la barandilla de la Carrera de Sábado, la del Puente de los Gitanos y el acceso a la propia plaza junto al río Huerva. Entre los congregados, algunas caras conocidas de la política aragonesa, como la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve o el concejal de Deporte y Vivienda, Pablo Híjar. También el líder de Podemos Aragón, Nacho Escartín.

Cuenta atrás para entrar en prisión

El día 24 de mayo como muy tarde el rapero Valtonyc tiene que ingresar en prisión. Es el tiempo que le ha dado la Audiencia Nacional al músico tras la negativa del Constitucional a admitir a trámite el recurso de amparo que interpuso su defensa. Se le condenó a tres años y medio por las letras de sus canciones. El músico podrá plantear su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque tendrá que esperar la resolución desde la cárcel. El joven argumentó que las letras de sus canciones no eran ofensivas, ni violentas y que estaban amparadas en su derecho a la libertad de expresión.