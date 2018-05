Fidel: "Primero salvarnos nosotros, luego el Córdoba"

Fidel Chaves vuelve a un campo que conoce a la perfección: El Arcángel. El extremo salió de Córdoba rumbo a Almería y actualmente vive un momento dulce de forma. Fran Fernández ha levantado a uno de los jugadores con más talento de la plantilla en el tramo decisivo de la competición. El onubense habló tras el entrenamiento en el Anexo y reconoció que competir en un campo lleno motiva al profesional, independientemente de si eres local o visitante. No hay billetes para el Córdoba-Almería: “Es el ambiente más bonito que puede haber. He vivido momentos duros y bonitos en El Arcángel y cuando el equipo necesita a la afición, aprieta de verdad. Espero que se salven, porque allí tengo mucha gente a la que quiero”.

En forma

Indiscutible en el once titular, Fidel ha vuelto a demostrar su verdadero nivel de fútbol. Con Lucas Alcaraz apenas disfrutaba de minutos y en varias ocasiones vio los partidos desde la grada, algo a lo que no estaba acostumbrado. “Ha sido un año muy complicado en muchos sentidos”, apuntó el futbolista, que a su vez entendió que el cambio de entrenador era necesario para revertir la dinámica negativa: “Me ha demostrado una confianza grande desde el primer día. Hablamos en varias ocasiones y me hace sentir importante. Quizá con Lucas estábamos bloqueados, su mensaje no llegaba, y Fran ha puesto sus ganas e ilusión, nos transmite mucho”. El técnico almeriense siempre va a por la victoria, independientemente del contrario, y hasta la fecha le va de maravilla. Eso sí, puede ser un arma de doble filo pensar que un empate sería bueno, porque es el primer paso hacia la derrota. “Si nos centramos en el empate vamos a sufrir mucho, y ya nos pasó el año pasado. La dificultad será máxima, pero nos jugamos lo mismo que ellos y queremos ganar. Si lo logran ellos, tendremos que seguir luchando”.

Candidatos

Prefiere no mojarse respecto a los equipos que, a su juicio, perderán la categoría dentro de tres jornadas. Muy reciente está la mala racha del Almería y opta por la cautela. “Sin ir más lejos, UCAM y Elche el año pasado se veían salvados y descendieron”, recordó. Anduvo sin rodeos a la hora de hablar de sus dos clubes favoritos: “Lo que tengo claro es que quiero que se salve primero el Almería, y luego el Córdoba, por supuesto”. Fidel se engancha en el último tramo de Liga y disfruta de su mejor fútbol gracias a Fran Fernández.