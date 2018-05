Córdoba-Almería, algo más que un partido

Los Córdoba-Almería se están convirtiendo en partidos no aptos para cardíacos. Por capricho del calendario, ambos conjuntos suelen verse las caras en El Arcángel en la recta final de la competición, con todo en juego, y este domingo se pueden dar varias circunstancias: que el conjunto blanquiverde salga del descenso, y que los rojiblancos cierren la permanencia matemática. En la 2015-2016, en la última jornada de competición, al Córdoba le valía con un empate para asegurar la presencia en el Play Off, lo mismo que al equipo almeriense para certificar la continuidad en la LFP. Quique González adelantó al Almería, pero tras la expulsión de Lolo Reyes, empató el Córdoba con gol de Raúl de Tomás. Desde ese minuto, el cronómetro fue pasando y se produjo la fiesta en las gradas, unos por el Play Off y otros por la permanencia.

El pasado año, en la 2016-2017, el Almería llegaba a Córdoba muy necesitado y salió derrotado con un solitario gol de Markovic a los trece minutos. El resultado metía en descenso al conjunto de Luis Miguel Ramis, pero una semana después derrotó al Sevilla Atlético y volvió a respirar en la clasificación. Actualmente, Córdoba y Almería luchan por la salvación, con 42 y 46 puntos, respectivamente, y El Arcángel se llenará para seguir soñando con levantar una temporada que parecía imposible. Cientos de rojiblancos se desplazarán con el reto de celebrar la salvación matemática, que solo se producirá en caso de victoria.