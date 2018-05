Un paseo botánico por el Arroyo de la Serna de Alcázar de San Juan

El popular arroyo de la Serna es ahora “foco” de muchas fotos compartidas por las redes sociales a cuenta de las espectaculares floraciones de plantas silvestres que se están dando en estos días. La bondad de las lluvias ha hecho posible “explosiones” de colores en el entorno de este lugar tan interesante en estos días. Más de una treintena de especies vegetales en un pequeño paseo de 200 metros se pueden ver con facilidad en estos días. Esta semana hemos propuesto un paseo botánico.

Es buena idea comenzarlo allí donde el viaje termina: el cementerio. Durante el mes de mayo es frecuente encontrar una planta con numerosas florecillas blancas que crecen a modo de paraguas invertido: se trata del mastuerzo bárbaro o hierba blanca. Su nombre científico, Cardaria draba. Una planta que lleva florecida en Alcázar hace semanas y que ha sido utilizada como diurética por cocción de sus hojas y sus semillas como sucedáneo de la pimienta en cocina. Es muy curioso observar sus frutos terminados en pico para que se adhieran a los animales que pasen cerca de ellas y así dispersen las semillas. Tienen cierta toxicidad para los herbívoros, de ahí que la veamos por muchos lugares del entorno de Alcázar y también en el propio arroyo.

Cadena SER

REMEDIOS PARA LAS VERRUGAS

Abunda también una planta muy peculiar: la lechetrezna. En el arroyo podemos disfrutar de la Euphorbia serrata, una especie que ha tenido numerosos usos y en su mayoría desagradables. Si cortamos un trozo comprobaremos que tienen un líquido blanco, lechoso, que no es más que látex. Al ser cáustico, se utilizaba para quemar verrugas, aunque también se utilizaba como un potentísimo purgante. Se empleaba como prueba de amor en los mozos, cuyo látex untado en cierta parte íntima, si lo irritaba, significaba que la persona amada te quería. Incluso se cantaba una canción “Si me quiere mi novia que salga una rosa, y si no me quiere, que salga una ampolla”. Como curiosidad científica, necesita de las moscas para ser polinizada.

PLANTAS ANTIDEPRESIVAS

La chupamieles o algamula -Anchusa azurea- es una planta que lleva pocos días florecida en la zona. De un color azul intenso hasta violáceo, es una planta muy popular en la cultura manchega. Sus raíces generaban al machacarlas un polvo rojo usado como colorete. Sus hojas eran consumidas en cocina y se podían macerar. Se decía que su ingestión en aguardiente volvía alegres a las personas tristes. Se habla incluso del vino de lengua de buey, muy popular en la zona del sur de la provincia que mezclaba vino blanco con flores que se maceraban durante semanas. Era utilizado para abrir el apetito.

Cadena SER

LOS CARDOS DE LA VIRGEN MARÍA

Comenzamos a ver diferentes especies de cardos en el Arroyo de la Serna. Hay que decir de ellos que sus flores hay que disfrutarlas. Esa supuesta flor rosa no son más que cientos de pequeñas flores que se reúnen en un receptáculo llamado capítulo que sirve para atraer a insectos y a pequeños pájaros. El jilguero es un visitante especializado en cardos -su nombre científico es Carduelis carduelis-.

Hay un cardo en especial que es el cardo mariano, llamado así por la Virgen María. Sus hojas tienen un aspecto “jaspeado” (verde con vetas blanquecinas), cuyas manchas atribuyen a gotas de leche que María dejó al esconder a su hijo cuando huía de los soldados de Herodes. Fue muy popular por sus propiedades diuréticas precisamente en los caminos que los peregrinos realizaban a Santiago de Compostela. Es sin duda un cardo inconfundible que podemos distinguir tan sólo por el aspecto de sus hojas.

GOTAS DE SANGRE

Además de amapolas y gotas de sangre -especialmente bonitas en mayo- hay una explosión de dos especies de plantas que pueden confundirse a simple vista. La malva silvestre es una de ellas (Malva sylvestris), cuyo crecimiento cerca de las zonas removidas del entorno de las tapias del cementerio nos hacen recordar el dicho de “criar malvas”. Esto se debe a que a esta especie le gustan esos terrenos con algo de contaminación o modificados por el hombre. No ha sido una planta bien valorada en la cultura manchega. De ahí el dicho “si te curas con malvas, mal vas”.

Cadena SER

Pero si una planta en estos días llama la atención es la que tapiza parte del Arroyo de la Serna justo cuando se soterra para ir camino de La Veguilla. Una espectacular pradera lila intenso de las llamadas 'Espuelas de Caballero' (Consolida orientalis), llamadas así porque sus flores, por el reverso, tienen un pequeño espolón que simula ser una espuela. Crecen en tallos totalmente invadidos de flores con cinco pétalos y que nos brindan incluso un pequeño juego: existen las llamadas variedades hipo cromáticas (ausencia de color), que serían algo así como ejemplares “albinos”. Algo común y divertido de observar, que podemos proponer como juego para los que allí paseen estos días.