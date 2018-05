Manolo Márquez: “Yo apostaría por los futbolistas de la cantera”

Manolo Márquez fue uno de los protagonistas en el SER Deportivos Las Palmas. El que fuera entrenador del primer equipo y del propio expresó en primera persona su felicidad, por el hecho de que este grupo de futbolistas, con el que ascendió de categoría hace dos temporadas, lograran la permanencia el pasado fin de semana. Para el entrenador catalán, la mano de Juan Manuel Rodríguez ha sido determinante, porque es el claro reconocimiento de un técnico que ha sabido llegar al fondo de los futbolistas y que su mano ha sido claves en la salvación del equipo.

Márquez apuntaba que para él, hay que destruir los prejuicios sobre las presuntas debilidades de los equipos filiales cuando salen a competir en la península. “Para mí es solo una cuestión de mentalidad, pero no de condiciones físicas o técnicas, todo lo contario, he tenido la oportunidad de ver como se trabaja en otros lugares y la cantera de la UD Las Palmas no tiene nada que envidiar a otras”.

Sobre el proyecto de la temporada con el equipo en Segunda División, para el que fuera entrenador de la UD Las Palmas no ha vuelta de página. Si de mí dependiera yo apostaría claramente por los jugadores de cantera. Los chicos han demostrado capacidad, yo jugaría con los futbolistas de la cantera”, apuntó Márquez. “Es importante apostar por la cantera. Yo lo tendría muy claro, más allá de fichar a uno o dos jugadores que den el nivel para la Segunda División, yo apostaría por la cantera