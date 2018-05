Pedro Quevedo: "La subida de las pensiones no contributivas dependen del Gobierno canario"

En el marco del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Nueva Canarias no se ha incluido una mejora de las penesiones no contributivas como sí ha hecho el PNV con las de viudad.

El por qué, según ha señalado en la Cadena SER el diputado de NC, Pedro Quevedo, reside en que el incremento de las pensiones no contributivas debe resolverlo el Ejecutivo regional y no el Gobierno de España. "Las no contributivas han de transformarse en una renta básica digna y esa decisión la tiene que adoptar el Gobierno de Canarias", ha señalado el nacionalista.

Quevedo recuerda además que, aunque hayan logrado el aumento del descuento de residente al 75% para los viajes a la Península, el sí a las cuentas estatales de su partido aún no lo tiene asegurado el Gobierno de España porque faltan "algunos flecos por cerrar". Unos flecos que pasan porque el REF reconozca no sólo aspectos económicos, si no también sociales como la pobreza. El diputado insiste en que esto es fundamental después de que la tasa Arope sitúe al Archipiélago como la comunidad con más riesgo de pobreza y exclusión social y anuncia que para ello ya hay asegurados 30 millones de euros.