Las cosas claras

Nueva Canarias ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con el gobierno central del PP, por el cual logran que el descuento a residente para volar a la península se suba al 75% y así se iguale al que ya lograron el pasado año para los vuelos entre las islas. Vamos que ahora todos van a tener que costar la mitad más baratos. Esto claro, si las compañías aéreas no se pasan de listas y no se quedan con una parte de la subvención para su cuenta de beneficios.

Según anuncian los nacionalistas de izquierdas, el gobierno se compromete a vigilar los precios para que esto no ocurra y lo tendrá en cuenta, como es su obligación, la comisión nacional del mercado y de la competencia. Así y todo dicen, intentarán otras medidas como la obligación de servicio público, si esto no ocurriese. Lo cierto es que el estado y Europa ponen trabas.

Sea como fuere, este acuerdo junto las mejoras en la subvención del transporte de mercancías a la península, no solo al 100% a la ida hasta península sino también a la vuelta aunque vengan de vacío, son logros importantes a los que no se pueden poner peros teniendo un solo voto. Lo más importante es que irá en el Ref, lo cual lo fija para siempre, tanto para volar entre islas como entre Canarias y península. Ya se veía venir y así ha ocurrido. De unos meses para acá el pp, sin mayoría absoluta apuntaba que aceptaría esta demanda de los nacionalistas canarios, cuando en el pasado quería hasta quitar una parte de la subvención. Es lo que hay, la necesidad que hace cambiar de idea al fuerte que pide agua por señas.

Todo esto conseguido por NC por ahora, como lo anteriormente conseguido por CC, el separar el Ref de la financiación autonómica, en la que estos coincidían, como lo cerrado por el gobierno de Canarias en diferentes convenios es un éxito para las islas. Con tan solo dos votos en dos presupuestos, se ha conseguido más que en los últimos diez años. Esto es cierto y así se debe contar.

Ahora bien, que nadie se llame a engaño, los principales problemas de Canarias son la pobreza, el desempleo y la precariedad del trabajo que se está creando, con salarios de miseria, que genera pobres que necesitan mucha ayuda. Y estas son políticas de estado, que marca la derecha que gobierna, con una reforma laboral despiadada que ponen a los trabajadores en situación paupérrima y qué decir de los pensionistas, que ahora mejorarán algo gracias a los nacionalistas Vascos del PNV.

Digamos que más de la mitad de los canarios no viajan a la península, porque sencillamente no pueden pagarse la estancia y unas vacaciones, están bajo el umbral de la pobreza o les cuesta llegar a fin de mes. La mayoría no tiene familia allí y no son funcionarios que podrían permitírselo. Quiero decir, que está muy bien lo conseguido por NC sobre el 75% del voto 176 de Quevedo pero que servirá para una parte de esta sociedad, que era lo justo, pero que queda mucho camino por recorrer.

Es evidente que las principales políticas de transformación de la sociedad las marca el gobierno central, amén de que aquí se puedan hacer muchas cosas. Lo mejor de los dos acuerdos de los nacionalistas canarios, de unos y de otros, de CC y de NC, va a ser la consolidación de nuestros derechos, en nuestro fuero, para evitar tomaduras de pelo. Eso es lo realmente importante y lo extraordinario. Toca alegrarse.