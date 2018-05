Acusada de matar a su hermana en Hoyo de Manzanares alega que la víctima se suicidó

La mujer acusada de acabar con la vida de su hermana embrazada en Hoyo de Manzanares en el año 2016 al asestarle 14 puñaladas ha negado ser la autora del crimen y señala que fue la víctima quien se suicidó. Se le acusa de los delitos de homicidio doloso y aborto no consentido, y la Fiscalía pide 15 años de prisión.

La presunta autora del crimen ha explicado en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Madrid y que ha empezado hoy, que las dos hermanas se encontraban en el piso que compartían en Hoyo de Manzanares y que ella huyó del inmueble en el momento en que su hermana menor intentó agredirle; señala que, aunque ella la dejó “sana”, la víctima le dijo que se iba a suicidar.

Según la Fiscalía, la fallecida recibió hasta 14 puñaladas por parte de su hermana mayor “con ánimo de quitarle la vida”, con un cuchillo de once centímetros de hoja, y una de las puñaladas le atravesó el corazón causándole una muerte inmediata.

La investigada ha narrado que su hermana no paraba de repetir “tenemos que morir porque va a traer la bomba”, refiriéndose a un novio de origen árabe que tenía en Bélgica, y que presuntamente le amenazaba constantemente. La acusada también apunta que su hermana trataba de ocultar su embarazo y se autolesionaba frecuentemente, ya que oía una voz que le decía en francés “ese bebé no va a vivir”. También ha añadido que no era la primera vez que la víctima trataba de suicidarse.

Entre sollozos, la acusada ha declarado que lleva dos años llorando por la muerte de su hermana y que jamás habría sido capaz de acabar con su vida, ya que prefiere que le pase cualquier cosa a ella misma, antes que a su familia; además, ha añadido que ella no sería capaz de matar “ni a una gallina”.

La fiscal ha preguntado a la acusada cómo encajaría la hipótesis del suicidio con las catorce heridas de puñalada que presentaba la hermana, pregunta que ha sorprendido a la presunta autora de los hechos quien ha afirmado que le duele mucho y que “alguien está mintiendo ahí”.