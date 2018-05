Denuncian una estafa de miles de euros en una agencia de viajes

Ana tenía pagado un viaje a Nueva York con toda la familia y varios amigos. En total, diez personas que habían desembolsado más de 10.000 euros. La noticia les pilló el día de antes con las maletas hechas. La dueña de Viajes Varona se presentó en casa de Ana y les dijo que se quedaban sin vacaciones por un problema de la aerolínea. Habían pagado 3.000 euros por un viaje completo en el puente de diciembre que ahora no se iba a ejecutar.

La responsable de la agencia, Sáhara Varona, les prometió que les indemnizaría. Ellos la conocían de antes y habían viajado sin problema en otras ocasiones, así que le dieron un tiempo. Pero desde entonces no han tenido más noticias, salvo las que dicte la citación judicial que tienen prevista para el próximo 23 de mayo en los juzgados de Getafe.

Ana creyó que eran los únicos afectados, pero la sorpresa fue mayor cuando descubrió que había más casos como el de Yolanda, que también pagó 3.000 euros por un viaje el próximo junio a los fiordos pero que, tras indagar, ha descubierto que también era falso.

En su caso, tras incluso dejar su trabajo temporal para no perder el viaje de luna de miel, empezó a sospechar por la falta de información y llega a comprobar, a través de la aerolínea y de la naviera, que no estaban en el pasaje. Y los vuelos, que sí habían sido reservados, no se habían formalizado y en 48 horas se habían cancelado, en octubre ocho meses antes de que se realizase el viaje.

Yolanda aún no ha presentado querella pero se lo plantea, ya que la propietaria de Viajes Varona tampoco les ha devuelto el dinero y les ha dado largas constantemente. Además, según ha conocido SER Madrid Sur, aunque esos viajes fueron contratados entre verano y otoño de 2017, ya desde varios meses antes los propios responsables de la agencia anunciaban en diversos ámbitos que se habían visto forzados a realizar un ERE y cerrarían la empresa.

Cadena SER Madrid Sur ha intentado ponerse en contacto con los responsables de Viajes Varona, hasta el momento sin éxito. La página web ya no está disponible, los correos electrónicos son rechazados y los teléfonos apagados.