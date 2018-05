Estos días se ha publicado una encuesta sobre Málaga, o más bien sobre la alcaldía de Málaga: De la Torre volvería a ganar y a gobernar previsiblemente con Ciudadanos, que duplica sus concejales, mientras cae la izquierda.

Eso sí, hay un pequeño detalle que algunos han preferido solapar, siquiera lo suficiente sacándolo del titular: ésta es una encuesta encargada por el PP.

Para entendernos: una encuesta del PP, filtrada por el PP, para beneficiar al PP.

¿Hay que creérsela?

Bueno, puede que sí. Pero eso no es suficiente. Es posible que De la Torre resista aunque siga cayendo, sin duda Ciudadanos es el partido al alza, la izquierda está desubicada, el PSOE no es un cementerio de ballenas sino un cementerio de delfines que no llegan a madurar… Pero lo esencial no es si la encuesta resulta verosímil o no. Ese es un aspecto secundario. La cuestión esencial es si se trata de un producto al que haya que dar relevancia; si a un sondeo partidista, pagado a la carta y filtrado por un partido para beneficiarse, hay que darle relevancia.

Para mí, ver algo así en una primera página de un periódico no es una buena noticia.