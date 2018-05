Lassad se despide del fútbol y del Toledo

Con una rueda de prensa delante de los medios de comunicación de Toledo y de sus últimos compañeros en el futbol profesional Lassad ha cerrado este miércoles un ciclo de su vida. Un ciclo complicado ya que hace justo un mes se desvaneció en un entrenamiento, sufrió una "fibrilación ventricular" que le pudo costar la vida (estuvo bastantes días grave en la UCI del Hospital de Toledo) pero consiguió superarlo todo.

El franco-tunecino, ex del Deportivo de La Coruña, ha comparecido con sentido del humor ("Me encuentro mucho mejor que hace un mes") y dando la sensación de tener la situación muy aceptada y digerida: "Haré un poco de deporte pero lo importante es disfrutar de la vida y estar cerca de la familia; Se acaba para mí el fútbol de alto nivel, pero tengo 32 años, tenía que acabar pronto. No me afecta, no pasa nada".

Compañeros de Lassad han acompañado al jugador en su despedida / Cadena SER

Preguntado por si le gustaría seguir ligado al mundo del fútbol o del deporte Lassad, que vino al Toledo en el mercado de invierno, el jugador respondió: "No lo sé, primero a recuperarme".

Poca participación... mucho seguimiento

Entre unas cosas y otras el fichaje más mediático del Toledo ha podido aportar muy poco. Primero venía a prueba unas semanas, después se dio más tiempo para que recobrara ritmo de competición, debutó un 18 de febrero en Majadahonda contra el Atlético B jugando 12 minutos, se lesionó durante mes y medio, reapareció el 30 de marzo contra el Sanse y cuando parecía que podría ir sumando más minutos e incluso alguna titularidad pasó lo que pasó un día antes del partido contra el Castilla.

Escucha aquí la rueda de prensa completa de Lassad Nouinoui.