La Justícia belga rebutja que es lliuri a Espanya els exconsellers Comín, Puig i Serret

La Justícia belga ha pres aquest dimecres la decisió de no lliurar als exconsellers Tomi Comín, Meritxell Serret i Lluís a les autoritats espanyoles per un error de forma en l'ordre de detenció i lliurament emesa pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Així ho ha anunciat el mateix Comín en declaracions als mitjans, juntament amb Serret i Puig, després de l'audiència en la qual la Cambra del Consell - el tribunal belga de primera instància - ha pres aquesta decisió.

Els advocats han explicat que la decisió de la Justícia belga s'acull al fet que 'no hi ha equivalència' entre la segona euroodre de detenció i l'ordre de detenció nacional.

Segons l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas 'la petició cursada per l'Estat espanyol era irregular en aplicació d'un conegut precedent europeu', la sentència 'Bob Dogi', segons el qual 'perquè pugui cursar-se una ordre europea de detenció, aquesta ha d'estar abonada per una ordre nacional de detenció'.

Amb la decisió del jutge Pablo Llarena de retirar la primera euroodre de detenció contra els quatre exconsellers -Comín, Puig i Serret i Clara Ponsatí- a més de l'expresident Carles Puigdemont 'va perdre vigència l'ordre espanyola de detenció que l'abonava'.

'Ho vam observar en el primer moment, i quan va arribar aquesta segona euroodre, de seguida ho vam posar en coneixement de la Fiscalia belga', ha dit, i ha afegit que 'tant la Fiscalia com la defensa s'han mostrat conformes que s'havia de rebutjar l'euroordre i no era admissible ni tan sols el seu estudi'.

"El jutge ha decidit que l'euroordre no s'executarà, ha sigut rebutjada per la justícia belga perquè es considera, com havíem proposat des de la defensa, que no compleix amb els requisits de forma que la norma preveu, és una euroordre irregular", ha indicat Toni Comín, que ha advertit que la decisió "ferma" del tribunal "posa de manifest que s'abusa del codi penal per perseguir polítics".

"És el moment que s'acabi amb aquest abús", ha dit el conseller destituït. "Demanem que s'acabi la judicialització de la política, volem la llibertat dels nostres companys, que es resolgui políticament aquet conflicte, per la via democràtica i pacífica"; ha assegurat la consellera cessada Meritxell Serret.