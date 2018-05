Retiran la moto a un conductor que circulaba sin casco, con el carnet y la ITV caducados y que no tenía seguro

La Policía Local de Albacete ha informado a través de su cuenta en twitter que ha retirado mediante la grúa municipal una scooter que circulaba por un camino de una parcela. Al parecer, el conductor no tenía permiso de conducir en vigor, no llevaba casco, no tenía seguro y la ITV la llevaba caducada.

Por los caminos de las parcelas también actuamos. Ciclomotor retirado con la grúa, sin seguro, con #ITV caducada, el conductor sin usar casco y sin permiso de conducir en vigor. pic.twitter.com/uk2ixt612x — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 16 de mayo de 2018

No ha sido el único suceso destacado que han atendido los agentes de la policía y bomberos de la capital. Esta madrugada ha tenido lugar un incendio en la cocina de una vivienda de la calle Pedro Coca. Una joven de 19 años fue atendida por intoxiccación de humo y trasladada al Hospital General.